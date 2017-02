Mazolco, empresa de poblano migrante en EU triunfa en México.

El egresado de UVM regresó de Filadelfia, ahora produce tostadas “Mazolco” con maíz azul.

El proyecto le valió ganar el Premio UVM por el Desarrollo Social 2016.

La necesidad, el tener familia y amigos en el país vecino, orillaron a Leobardo Téllez Pérez a migrar a los Estados Unidos en busca del llamado “sueño americano”, lamentablemente para él, el sueño sólo duró 2 años y 4 meses en la ciudad de Filadelfia. “Regresé a México porque extrañé a mi familia, al pueblo, quise emprender algo y mi sueño se hizo realidad al producir “Mazolco”, que son tostadas, totopos y nachos hechos con maíz azul”, comentó el egresado del MBA en la Universidad del Valle de México Campus Puebla.

Antes de partir a Estados Unidos, Leobardo estudió y terminó una carrera técnica en mecánica, en la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, “me fui a Filadelfia porque a pesar de estudiar una carrera no encontré empleo aquí en mi país, yo soy uno de los hermanos mayores en mi familia, mis amigos me dijeron que nos fuéramos a Estados Unidos, no lo pensé más y me fui con ellos al “otro lado” ”, comentó.

Leobardo Téllez vive en una comunidad de nombre San Mateo Ozolco, se encuentra entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, en Puebla. Desde sus abuelos y padres, la comunidad se ha dedicado al cultivo del maíz, especialmente el de color azul. Sin embargo, el problema es que los jóvenes están migrando a la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos y, ya no hay quien siembre y coseche el maíz.

“Yo quise regresar a mi tierra porque me gusta el campo, pero me di cuenta que el campo no nos dejaba mucho para poder vivir, entonces junto con otros compañeros emprendimos y decidimos darle un valor agregado a nuestro maíz, lo transformamos en una tostada horneada, a través de nuestra mejor materia prima, el maíz azul”, comentó el egresado de UVM Campus Puebla.

La materia prima es el maíz azul, la comunidad lo produce, “a pesar de contar con otros tipos de maíz, sólo trabajamos el azul, nos dimos cuenta que tiene más propiedades nutritivas, tiene 20 por ciento más proteínas que el maíz blanco, tiene antioxidantes, el maíz azul es dietético, es más dulce, ayuda a las personas con sobrepeso”, indicó Leobardo Téllez.

La empresa del egresado de UVM Campus Puebla, actualmente cuenta con 10 empleados para la producción de Mazolco, son cuatro socios, la maquinaria que utilizan es una tortilladora normal, que cuece la tortilla, un horno deshidratador, molinos, y batidora. “La producción es una vez al día durante 20 días, producimos casi mil paquetes, aunque tenemos capacidad de producción de hasta 20 mil paquetes mensuales. Para elaborar los 950 paquetes, que es lo que hacemos en un día, la inversión es de 10 mil pesos en materia prima y mano de obra, tenemos un retorno de 15 mil pesos”, manifestó Leobardo.

Agregó que los paquetes de tostadas Mazolco, tienen un costo al menudeo de 25 pesos por paquete, al mayoreo, después de tres cajas cuesta 18 pesos y se comercializa en Cholula, Puebla; en Polanco en la Ciudad de México y en Guadalajara, y por supuesto, la idea que se tiene en mente es comercializarla en Estados Unidos.

Mazolco se ha convertido en un producto que ya tiene aceptación del consumidor de maíz azul, también ha logrado evitar la migración de algunos jóvenes a Estados Unidos, sin embargo, en la comunidad y en Leobardo Téllez hay preocupación por las posibles deportaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos.

“Yo tengo familia, amigos, vecinos que viven en Estados Unidos, no sabemos qué va a pasar con ellos. Yo sé que mi familia y amigos son muy buenos en lo que hacen, son restauranteros, otros son chefs, pero aquí en México es difícil que un restaurante les dé empleo; si los regresan de Estados Unidos, ¿qué van a hacer? Bueno, a través de Mazolco estamos buscando cómo integrarlos en la comunidad en caso que los deporten a México”, señaló el alumno de UVM Campus Puebla.

En unos días más, Leobardo Téllez Pérez recibirá el Premio UVM por el Desarrollo Social, gracias a Mazolco, al ser una empresa de economía social dedicada a “nutrir saludablemente con identidad a las familias mexicanas por medio de la elaboración de productos de maíz azul, asegurando calidad y sabores únicos”.

Finalmente, Mazolco apoya y conserva la cultura, da valor al campo, promueve el auto empleo de productores rurales y sus familias, mitiga la migración, apoya el rescate genético del maíz en México y contribuye con la conservación del medio ambiente.

VIDEO: