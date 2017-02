Erika Ungur se ha ganado el reconocimiento de la comunidad mexicana que vive por aquellos lares

Brenda Fonseca

Francia.- ¿A quién se le ocurriría poner una tortillería en Paris? Es la pregunta que se haría alguien de ‘mira corta’ en el ámbito de los negocios, pero no Erika Ungur, una poblana que se ha convertido en la reina de la tortilla en la capital francesa.

A pan y agua

Y es que solamente los mexicanos sabemos la tragedia que significa comer sin tortillas, pues no hay nada peor que viajar al extranjero y morir por una tortillita calientita, infladita recién salida de la máquina, ¿pero de cual máquina? Si a varias cuadras a la redonda, por más que camines y camines no hay una sola tortillería?

La idea de establecerse en la capital del perfume, surgió básicamente a partir de que en el año 2010, la comida mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, así que Erika decidió sacarle jugo a esta situación y conquistar hasta el paladar más exigente, incluyendo a los propios franceses.

Egresada de la licenciatura en Administración de Negocios Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) Erika Ungur, un día pensó en poner una tortillería en el extranjero, pero no en Estados Unidos, donde casi hay una en cada esquina, por decirlo de alguna manera.

Después de darle muchas vueltas al asunto, decidió que París sería el sitio ideal y se aferró a este proyecto y pese a que mucha gente cercana le dijo que era una idea descabellada, ella luchó por su sueño y ahora es la orgullosa propietaria de la tortillería ‘Mil Amores’, primera en su tipo en tierras francesas.

“Fue un gran reto, empezando porque estábamos decididos a ofrecer productos que tuvieran el mismo sabor que en México, por lo que mandamos a traer la máquina”, la cual por cierto cuenta Erika, tardó aproximadamente nueve meses para llegar a Francia.

Sabor a patria

El día de la inauguración fue muy emocionante, ya que parecía fiesta nacional, o un 15 de septiembre por la gran cantidad de compatriotas que acudieron habidos de comer la primera tortilla después de muchos años de no hacerlo.

En ‘Mil amores’ no sólo puedes encontrar la tradicional tortilla de maíz, debido a que ofrece a su clientela compuesta no sólo por mexicanos, (ya que los galos también le han hallado el gustito a la tortillita), otros productos como los crujientes totopos y tostadas, sin faltar desde luego la tradicional salsa roja, verde, ranchera, guacamole, mexicana etc.

“Estamos realmente contentos con el resultado, y aunque al principio tuvimos nuestras dudas, nos dimos cuenta de que la tortillería es un negocio estable, ya que los mexicanos siempre buscan la manera de sentirse como en casa y qué mejor que disfrutando de nuestra exquisita gastronomía”, finalizó.

Los cinco años que lleva en marcha la tortillería ‘Mil Amores’, son la consolidación de un anhelo para esta poblana.

Gracias a ello realizó su ‘sueño francés’, y además se volvió el enlace de muchos mexicanos con su patria, que por más lejos que estén de la tierra que los vio nacer, no se resignan a acompañar sus sagrados alimentos con pan, pues como decimos en estos lares los platillos sin tortilla ni chile ¿a qué saben? A nada.

Por todo ello, la licenciada en Administración de Negocios Internacionales, Erika Ungur, llamó a todos los migrantes a no darse por vencidos, a luchar por sus sueños, por más que hasta la familia les diga que están locos, pues todos los anhelos pueden ser realidad a base de trabajo constante.

Foto: Especial