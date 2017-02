Para celebrar el día de San Valentín, Michelle Obama no dudo en publicar a través de su cuenta de Twitter una fotografía, donde se ve al exmandatario y ella, disfrutando de sus vacaciones en el Caribe.

Con un romántico mensaje, la ex primera dama, grita a los cuatro vientos el amor que le tiene a su esposo Barack Obama, en esta fecha tan especial.

“Feliz día del San Valentín al amor de mi vida y a mi compañero favorito de isla, @BarackObama”, escribió la exprimera dama de Estados Unidos en su cuenta de Twitter (@Michelle Obama). “

Happy Valentine’s Day to the love of my life and favorite island mate, @BarackObama. #valentines pic.twitter.com/n3tEmSAJRT

— Michelle Obama (@MichelleObama) 14 de febrero de 2017