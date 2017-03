Los paisanos Salmón R. y Luis J. relataron lo que sufrieron por caer en una enfermedad que ha dañado su entorno

Héctor Calderón

Nueva York.– Una encuesta realizada a los neoyorquinos en 2010 revela que en uno de cada cuatro habitantes con edades comprendidas entre los 12 y 20 años toman alcohol. El problema viene cuando se abusa de esta sustancia, pues además de dañar la salud, afecta el entorno social.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estima que cada 51 minutos una persona fallece por choques relacionados con el alcohol. Tan sólo en 2013, diez mil personas murieron en accidentes de tráfico de este tipo. Y es que manejar borracho causa un tercio de los accidentes de coches a nivel nacional.

En general, el alcoholismo le cuesta 223 mil millones de dólares al año al Estado.

En Carne Propia

Salomón R., un joven mexicano de 28 años de edad que durante ocho años seguidos se dio a la bebida, contó su experiencia a Diario de México Edición USA. Primero bebía cerveza pero luego pasó a licores más fuertes.

“Siempre terminaba renunciado, y lo hacía porque me incomodaba que mis jefes me tuviesen llamando la atención”, comentó el paisano, quien reconoció que al menos en dos ocasiones amaneció tirado en la calle.

Hace un año decidió poner un alto cuando se dio cuenta que estaba perdiendo a su familia. Entonces visitó un local de Alcohólicos Anónimo (AA), donde ha aprendido a dejar el trago.

“Beber alcohol no trae nada bueno; sólo origina desgracia en la vida del adicto”, confesó.

Pero la historia de Salomón, no es la única. Luis J., de 26 años de edad, se inició en el mundo de alcoholismo siendo un joven de 18 años y continuó hasta los 25 años.

“Llegue a NY a los 18 de edad. Al inicio me parecía divertido consumir alcohol; comencé con la cerveza, luego fue tequila y así con el paso del tiempo consumía bebidas más fuertes. Llegue al extremo de gastarme el sueldo completo, hasta que no tenía donde vivir. Mi familia de acá no quería saber de mí”, comentó Luis y agregó que en su desesperación estuvo a punto de lanzarse a las vías del tren.

Al tocar fondo, acudió con AA. Gracias a ellos, ya lleva un año sin tomar alcohol.

A beber se aprende

Por su parte, el psicólogo Mariano Casanova, quien es especialista en el tema, destacó que el alcoholismo es una conducta aprendida que puede estar facilitada por factores genéticos.

Comentó que los hispanos llegan con esa a tendencia a EU porque en la mayoría de las fiestas en sus países de origen se bebe.

“El alcohol puede usarse como una forma equivocada de escapar a los problemas, las frustraciones para tratar de obtener un estado de alegría, pero que es artificial”, afirmó Casanova.

Dijo que algunos migrantes beben porque piensan que es la única forma de divertirse pero lo que están haciendo es enseñar a sus hijos a hacer lo mismo.

También aclaró que no se trata de no ingerir ningún licor, sino tomar con mesura, para que el alcohol no termine por dominar la vida de una persona.

Para aquellos que no pueden medir se, existen grupos de autoayuda, como AA y tratamientos médicos. En NY la Oficina Central Hispana de AA atiende a los latinos, en horario de 12 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Está ubicada en el 2334 1st Ave. y 120 St.

Urge tomar medidas

Si bien es cierto que beber alcohol es responsabilidad de cada persona, algunos locales incitan a tomar a los clientes, incluso a menores de edad. El año pasado, las autoridades visitaron 911 tiendas en la ciudad y el 58% de ellas vendía alcohol a menores.

Por ello, urge que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que cada vez se empieza a beber a edades tempranas. De acuerdo con el CDC, uno de cada tres menores toma con frecuencia algún tipo de licor.

Números:

30 personas al día mueren en accidente de tráfico por alcohol, según la CDC

17% de los varones en EU será dependiente del alcohol en algún momento

8% de las mujeres en el país desarrollará alcoholismo en su vida

10 mil sujetos fallecieron en choque por alcohol en 2013

