El técnico asegura triunfo ante Chivas; y pide a Vergara espantarse por la situación porcentual del ‘Rebaño sagrado’

Redacción

México.- Miguel Herrera no está dispuesto a apostar con nadie, sin embargo, está tan seguro de que América saldrá avante del clásico nacional ante Guadalajara, que arengó a sus seguidores a hacerlo porque no tendrán problema para cobrar.

“Totalmente (seguro que ganaremos) y van a cobrar el domingo. En números sí (somos superiores), pero los números y las estadísticas no juegan, en esos partidos los jugadores se salen a morir, pero no pensamos en eso, pensamos en ganar, sumar de a tres y pensar ya en el siguiente partido que es otro clásico”, dijo.

Manifestó, sin embargo, que no pueden confiarse en ningún momento, pues aunque el ‘Rebaño sagrado’ ha tenido una pésima temporada, cuenta con un plantel con jugadores de gran calidad.

“Tiene buen plantel. Como equipo es bueno, pero no ha tenido buen torneo, es otra cosa, pero en plantel no vamos a poner en tela de juicio calidad de Aldo (De Nigris), de Marco (Fabián de la Mora), de (Patricio) Araujo, de (Carlos) Fierro que se está consolidando, tienen una banca como (Miguel) Sabah, (Néstor) Vidrio está retomando buen nivel, estamos conscientes que no vamos a enfrentar ningún partido débil”, apuntó.

Pastor de Chivas espantado

El cerebro táctico de América respondió a Jorge Vergara, luego de que éste dijera que las Águilas no le dan miedo pese a ser líderes de la Liga MX con 20 puntos más que sus Chivas.

Sentenció que Vergara debería espantarse por la tabla porcentual. Hay que recordar que actualmente Guadalajara ocupa el lugar 14 de la lista de descenso.

Foto: Especial