Tras el fracaso en la Copa América, el entrenador enfrenta los comentarios de la prensa nacional e internacional

Redacción

Miguel Herrera se encuentra en la etapa más complicada desde que tomó el mando de la Selección Mexicana. Sus actos antes y después de la Copa América, en la que el Tri quedó eliminado en la primera fase, han causado polémica y críticas por parte del gremio periodístico, tras su llegada a suelo mexicano.

Tras la derrota contra Ecuador el pasado viernes, el comentarista de TV Azteca, Christian Martinolli, lanzó declaraciones que molestaron a Miguel Herrera, así como a la hija del estratega. “Queremos a un técnico de verdad, no a un tipo que haga 200 entrevistas y grabe 12 mil comerciales”, dijo durante la transmisión.

“Si contesto es a todo el mundo y me dicen sobreexpuesto, y si no lo hagan me critican por eso. A ustedes no les entra ningún zapato”, declaró

“Sólo hay un pendejo que me critica y lo voy a buscar”, declaró Herrera en conferencia de prensa en referencia a Martinolli con quien además se enganchó en Twitter: “No soy eso (un barrabrava), pero ojalá en algún lugar te pueda encontrar para arreglar las diferencias”, publicó el timonel, quien aseguró en conferencia de prensa que llegará al Mundial de Rusia.

“Les guste o no, voy a estar aquí hasta el 2018”.

Esta situación ha creado una especie de división entre el medio futbolístico y el periodístico. Herrera ha sido defendido por sus propios jugadores, mientras que periodistas lanzan comentarios en contra. “El Piojo dice: ‘no les embona ningún zapato’, lo malo es que a él le embonan todos, hasta aquellas famosas zapatillas de ballet”, dijo en su Twitter el comentarista Carlos Albert.

“Yo estoy a favor de él, siempre nos ha dado la confianza y hay que aprenderle”, dijo Jesús Tecatito Corona, quien apoyó al Piojo.

El diario El País, de España, también se manifestó ante esta situación y publicó que el mismo timonel fue el responsable de las continuas críticas desde que hizo público apoyo al Partido Verde en pleno día de elecciones en México.

“Envició su relación con la opinión pública al prestarse a esquivar la veda electoral del país. Lo anterior se añadió a la sobreexposición mediática (spots publicitarios, entrevistas a granel, asistencia a todo tipo de programas televisivos), que le sería cobrada en cuanto algo saliera mal”.

Foto: Mexsport