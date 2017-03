La modelo italiana, Roberta Mancino, ha llevado los deportes extremos a otro nivel, ya que desde hace varios años se ha dedicado a llevar el modelaje a lo más intenso, al posar en el aire, con animales peligrosos como tiburones y en esta ocasión, lo hizo con cocodrilos.

Mancino es una de las modelos que utilizan la nueva red social, Tsu, para poder monetizar sus contenidos, por lo que tomó esta idea arriesgada y la propuso para poder hacerlo realidad. Es así que con ayuda de la empresa, viajó a la laguna del Banco Chinchorro, que se encuentra en el estado de Quintana Roo, y ahí comenzó su travesía.

Este lugar conocido mundialmente como hábitat de los cocodrilos, fue el sitio ideal para que Roberta Mancino nadara entre más de 700 cocodrilos que hay en la reserva, donde estuvo 10 horas en el transcurso de cinco días.

Acerca del rodaje, Mancino dijo: “Tengo una lista de los animales con los que me encantaría nadar, pero uno de mis sueños era el de nadar con cocodrilos. He querido hacer este proyecto durante seis años, pero no había podido encontrar a alguien para financiarlo porque es muy peligroso. Estaba a punto de ir allí a mí mismo sin un patrocinador y después la red social Tsu dijo que iban a financiar la producción”.

