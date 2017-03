Tras la presión de grupos de derechos homosexuales en Estados Unidos, la banda mexicana optó por cambiar la letra de su tema al final de su concierto en Los Ángeles

Con uno de sus más grandes éxitos mutilado, para atenuar la presión de un influyente grupo de la comunidad homosexual en Estados Unidos, Molotov se presentó con gran éxito en Los Ángeles.

La banda interpretó varios de sus temas en un concierto de una hora 45 minutos de duración, ante más de 800 asistentes, muchos de los cuales ni cuenta se dieron del ajuste de último momento.

El tema fue ‘Puto’, lanzado desde hace 16 años por la banda mexicana de rock alternativo, pero que en Estados Unidos causó controversia entre la GLAAD, (Alianza Gay y Lésbica Contra la Difamación).

Molotov siempre ha explicado que el término no es despectivo ni atenta contra homosexuales, sino que se refiere a quienes no tienen valor por sus ideales. “Estamos cansados de decir que está dedicada a la gente cobarde, a la que no tiene el valor de decir las cosas que quiere”, explicó antes del concierto Paco Ayala, vocalista y bajista.

“Nunca tuvo connotación homofóbica”, puntualizó. La banda que enloqueció a sus fans, muchos de los cuales terminaron bailando y ‘descamisados’ en un exclusivo y pequeño salón.

El grupo mexicano se preocupó ante la posibilidad de que GLAAD convocara a una campaña para el retiro de patrocinadores y afectar una decena de conciertos que aún les restan en la Unión Americana, por lo que decidió atenuar la canción.

La expresión ‘puto’ fue intercambiada por ‘maricón’, dejando hasta el final del concierto la polémica canción, que era la más solicitada por sus fans desde que llegaron.

Sergio Arau, ex integrante de Botellita de Jerez, quien acudió al concierto y es amigo de la banda, minimizó el incidente. “Como músico es muy doloroso que pretendan limitar tu libertad de expresión y más si fue obra tuya y aquí es un asunto de cultura popular que GLAAD no ha entendido”, dijo.

“Este tipo de organizaciones se están extralimitando y más en casos como cuestiones culturales”, remató.

