Desde mi tierra

Por Brenda Fonseca

Cuentan en mi tierra que… no puede ir uno a un hospital público e incluso al Seguro Social, porque los médicos de estos lugares no te dejan ni decir pío cuando ya tienes el paracetamol en la boca; se imaginan entonces lo que es para los doctores de las jurisdicciones uno y 11, de Jalapa, Veracruz, donde no hay jeringas, vamos no llegan ni aspirinas, ya no hablemos de medicamentos controlados para enfermedades crónicas.

Conste que no lo digo yo, sino el titular de la Secretaria de Salud el estado, Fernando Benítez Obeso, quien expuso que lo que más se necesitan son antibióticos y anti-inflamatorios; el funcionario tiene fe de que a fin de año obtendrá 85% de los medicamentos básicos en todos los hospitales de la entidad; suena demasiado optimista, pues yo en su lugar, mi estimado Fernando, estaría pidiéndole a todos los santos que en tanto no se me vaya a morir un cristiano a falta de medicinas.

Regala dinero como dulces

Javier Estrada, diputado local plurinominal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en Cuernavaca, Morelos, le dio a la gente su Navidad en pleno verano y es que según consta en un video subido el domingo 30 de agosto en las redes sociales el legislador se abrió paso entre la gente llevando en mano un fajo de billetes de 50 (3 dólares) y 100 pesos (6 dólares) aunque hay quien asegura que llevaba un costal con dinero los cuales regala a la gente en su camino rumbo al Palacio de Gobierno estatal.

Es un buen gesto del legislador que a diferencia de otros en lugar de quitar dinero al pueblo se lo da, pero acá entre nos, los mexicanos somos gente de trabajo (y sino que le pregunten a los migrantes en EU) no necesitamos de regalitos de este tipo, lo que requerimos son fuentes de trabajo; en otras palabras que no nos den pescado, sino que nos dejen pescar.

A la otra no la deja coja

Al más puro estilo de Pancho Villa, una mujer primero disparó y después averiguó si la doña a la que se quería despachar al otro mundo era la querida de su marido. Marcela Judith ‘M’ de 34 años de edad, paró a Marisol Montes ‘X’, de 28 años, cuando esta caminaba por calles de Apatzingán, Michoacán y así sin mediar palabra, Marcela sacó de entre sus ropas su pistola calibre .22 milímetros y pa’ pronto le tiró un plomazo en los pies, advirtiéndole que se alejara de su marido, pues pa’ la otra no le bastaría con dejarla coja.

Y así van las cosas en mi tierra