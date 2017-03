Nueva York.- De todos los cánceres, el de mama es la causa primaria de muerte para las mujeres latinas en la Unión Americana, mientras el de colon es la secundaria para los hombres y las mujeres. Con detección temprana y tratamiento, la probabilidad de sobrevivencia aumenta mucho.

Tan sólo en Nueva York los decesos por cáncer de seno se han mantenido estables en la ciudad desde el año 2000 (cerca de 27 muertes por cada 100 mil mujeres en 2006), pero persisten grandes diferencias en las tasas de fallecimientos en algunos grupos raciales y étnicos.

Según la Asociación Americana del Cáncer, las hispanas llegan a tratarse cuando sus tumores están en estados más avanzados en comparación con personas de otro origen.

Al respecto, el psicólogo Mariano Casanova, director de la organización “Cultural Bridge for New Beginnings”, con sede en Queens explicó: “Los expertos tienen dos teorías: Un buen número de mujeres hispanas no habla el inglés y por lo tanto se han mantenido al margen de las campañas de prevención. Esto significa que están enfermando por falta de información. En tanto la segunda teoría propone que tal vez exista una preponderancia genética a tumores más agresivos”.

Destacó que en cualquiera de estos dos casos es urgente que la gente aprenda los signos que ayudan a identificar la posibilidad de estar generando un cáncer de mamas para que puedan pedir ayuda a tiempo; aunado a tener mayor cuidado en el seguimiento médico de mamografías anormales.

Por lo anterior, la organización en la que trabaja Casanova lanzó una campaña para financiar la primera etapa del video educativo “Prevención y Diagnóstico Temprano del Cáncer de Mamas”, mediante en el sitio web de Kickstarter.

Testimonio de una sobreviviente

Martha Rosas es una hispana que similar como millones de mujeres, alrededor del mundo, logró sobrevivir al cáncer de los senos.

Hoy gracias a las atenciones médicas y al apoyo de su familia lleva una vida casi normal, y decidió contar su historia.

“En el 2006, me descubrieron cáncer en el seno derecho, no fue nada fácil al inicio visite varios médicos con la esperanza de escuchar un diagnostico diferente fueron dos meses de tensión, pero al final acepté la realidad”, indicó Rosas.

El cáncer en el seno derecho estaba en el nivel de tercer grado, “De pronto me comenzaron a salir bombitas de agua en el seno izquierdo consulté con los médicos y me indicaron que me tenían que realizar exámenes para darme una respuesta, no perdí el tiempo y tomé la decisión de sacarme las dos mamas”, agregó.

Destacó además que el cáncer se origina cuando las células en alguna parte del cuerpo comienzan a crecer sin control.

El de estas células es diferente al crecimiento de las normales. “En lugar de morir, las células cancerosas continúan creciendo y forman nuevas células anormales. Las células cancerosas pueden también invadir o propagarse a otros tejidos, algo que las células normales no pueden hacer. El hecho de que crezcan sin control e invadan otros tejidos es lo que hace que una célula sea cancerosa”, aseguró.

Por ello, recomendó a las mujeres, en especial a las mexicanas, perder el miedo a hacerse una mamografía, ya que el detectar el cáncer en una etapa temprana permite a los doctores combatirlo antes.

Hay personas a quienes se les ha logrado salvar un seno, pues sólo se retira la parte que ha sido infectada por las células cancerosas; no obstante, esto sólo es posible cuando se encuentra en el nivel uno de la enfermedad crónica.

Síntomas y signos

Aunque en algunos casos el cáncer puede resultar asintomático, la mayoría de las veces las personas enfermas pueden ver los siguientes cambios en su cuerpo:

Bultos que se palpan como un nudo firme o un engrosamiento de la mama o debajo del brazo

» Cambio en el tamaño o la forma de la mama

» Secreción del pezón que se produce de forma repentina, contiene sangre o se produce solo en una mama

» Modificaciones físicas como pezón invertido o una llaga persistente en el pezón

» Irritación de la piel o cambios, como rugosidades, hoyuelos, escamosidad o pliegues nuevos

» Mamas enrojecidas, hinchadas y tibias al tacto, con o sin una erupción cutánea que asemeja a la piel de una naranja, llamada peau d’orange

» Particularmente tienen un dolor en la mama que no desaparece. Generalmente no es un síntoma de cáncer de seno, pero debe comunicarse al médico

» Cualquier verruga, lunar o peca que cambia en color, tamaño o forma, o que pierde su borde agudo en el seno debe reportarse a un doctor de forma inmediata

» La fiebre es muy común en los pacientes que tienen cáncer, aunque ocurre con más frecuencia después que el cáncer se ha propagado del lugar donde se originó.

Les brindan ayuda sin costo

El grupo “Luzca Bien, Siéntase Mejor” (Look Good Feel Better) para pacientes con cáncer de seno, que es patrocinado por la Sociedad Estadounidense del Cáncer, se reúne una vez al mes en el Centro Arnold de Oncología Radioterápica y tendrá un encuentro con un Grupo de apoyo para mujeres con cáncer.

El evento se llevará a cabo el lunes 12 de octubre de 4 a 6 de la tarde en el 56-45 de Main Street, en Flushing. La entrada es en la lateral del hospital, en la esquina de la 56th Avenue y la 141st Street, cruzando el estacionamiento.

Se prevé que se cuente con el testimonio de personas afectadas por este tumor y sobrevivientes; además de que se dará información acerca de los programas de la Corporación de Salud y Hospitales de la Ciudad de Nueva York (New York City Health and Hospitals Corporation), el sistema de hospitales públicos de la ciudad, el cual ofrece mamografías a muy bajo costo o gratis en sus 11 hospitales y centros de salud.