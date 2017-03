El reclamo por justicia de los familiares de los normalistas desaparecidos en Guerrero, culminó este domingo en Washington Square. Ve la fotogalería

Edison Esparza

Nueva York.- Con dolor, impotencia , exigiendo justicia y con gran concurrencia de la comunidad mexicana y latina, La Caravana 43, tomó ayer Washington Square. El mítico parque fue testigo de una de las manifestaciones más importantes del rally de protestas que recorrió el país en busca de consciencia mundial y que contó con la presencia de 12 de los familiares de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero.

Los manifestantes se apostaron en el sector oeste del parque. Desplegaron pancartas, carteles con las caras de los normalistas desaparecidos, banderas y gritos de justicia. Pasada las 17 horas iniciaron la caminata hasta la sede de las Naciones Unidas. Los 12 familiares que llegaron de México para la caravana 43, vestían camisetas en blanco y negro con rostros y nombres de sus allegados desaparecidos. Durante las protestas no se reportaron incidentes. La policía vigiló con mesura la marcha durante los tramos hasta la sede de la ONU.

Blanca Luz Nava Velez llegó de Guerrero para ser parte de la Caravana 43. Dijo a Diario de México USA que la pérdida de su hijo le cambió la vida a su familia. Su dolor no tiene nombre, comentó, no se lo desea a nadie. “No entendemos porqué nos quitaron a nuestros hijos, qué pecados cometieron, ellos no son delincuentes, son estudiantes que quieren salir adelante para darle a México, un futuro libre de violencia y corrupción.”

Recuerda todos los momentos vividos junto a su vástago y asegura que Jorge Alvarez Nava quería ser médico, pero como la carrera le resultaba muy costosa en México, eligió ser profesor porque le gusta enseñar a los niños. Dice que es buen hijo, buen estudiante y a sus captores les envía un mensaje: “A quienes lo tienen vivo o muerto acuérdense que ustedes tambien tienen hijos, devuélvanlos por favor, les juro que mi dolor no me importa, sino el dolor que mi hijo debe estar sintiendo. ¿Por qué nos hacen esto?”.

Para Anayeli Guerrero su hermano desaparecido, Josivani Guerrero, tiene el pecado de pertenecer un centro de estudios donde los jóvenes tienen nuevas ideas de consciencia social. Para ella, la única medida que el mandatario Enrique Peña Nieto puede hacer es mandarlos a callar. “Estados Unidos es un país hermoso que abre las puertas a los emigrantes para hacer realidad los sueños con sacrificio, pero estamos claros que fomenta y apoya a los mandatarios de países corruptos como México. Es increíble. que les envíe dinero, los reciba y hasta los premie por someter a nuestra gente, estamos cansados de tanta violencia, corrupción e impunidad ” dijo

Asegura que sienten la presencia de Josivani en todo momento, tiene en su mente los recuerdos frescos de la alegría e inteligencia de su hermano, exige que las autoridades muestren fundamentos reales sobre el paradero de los desaparecidos, pide que con o sin vida los devuelvan a sus familiares y que se castigue a los culpables.