Neoyorkinos apoyan a paisano poblano.

El paisano está amenazado de deportación por lo que reverendos y vecinos han mostrado solidaridad por él y el resto de la comunidad latina

El poblano Catalino Guerrero acudió ayer a su cita con Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en ingñés), en Newark, y fue acompañado por varios religiosos de distintos grupos religiosos que apoyan su caso.

El mexicano enfrenta una amenaza de deportación debido a que fue engañado por un abogado que le hizo una aplicación por asilo político,dijeron familiares.

Luego de su cita donde le comunicaron que debía presentarse con más documentos y su pasaporte el próximo 10 de marzo, los religiosos ofrecieron una conferencia de prensa mostrando solidaridad.

El anfitrión, el reverendo Brent Bates, de la Grace Church de Newark ofreció estudiar con los demás religiosos y activistas una posible nueva jornada de acciones en favor de Catalino.

“Somos cristianos, judíos, musulmanes, católicos, baptistas, etc., defendiendo el sagrado derecho de las personas a vivir en un país libre. Catalino es una buena persona, no ha cometido delitos, debe quedarse porque no tiene a nadie en México, toda su familia está a aquí con él“, dijo el religioso sobre el paisano que sufre las consecuencias de los decretos dictaminados por el presidente Donald Trump.

José Luis hijo del paisano pidió consideración e indulgencia con su padre quien tiene enfermedades que lo aquejan y no hay nadie que lo reciba en su ciudad natal. “Lo estarían enviando a una muerte segura; mi padre no es criminal”, aseveró.

Por su parte, Margarita, esposa del poblano, se mostró preocupada por el rumbo que podría tomar su caso. “Los religiosos están planeando seguir apoyándonos,sólo confiamos en que Dios y la Virgen de Guadalupe toque los corazones de los funcionarios“, comentó.