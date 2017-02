Nevada hizo colapsar a la ciudad.

Por Héctor Calderón

Desde demoras en el servicio de transporte público hasta varios establecimientos comerciales cerrados, es lo que se vivió ayer con la nevada que golpeó a Nueva York.

Las calles estaban totalmente cubiertas de nieve, lo que volvía imposible caminar por ellas y las avenidas estaban poco concurridas, pues los automovilistas no se atrevían a salir con un piso tan resbaloso.

La hispana Alejandra Reyna contó que caminó alrededor de 20 cuadras para llegar a su lugar de trabajo. “Tengo poco tiempo laborando en un restaurante mexicano, en calidad de mesera y no quiero perderlo, por ello no me tocó otra alternativa que venir al local caminando pese a la nevada fuerte que cayó”, dijo.

Los pocos locales abiertos lo hicieron con la esperanza de lograr algo de ventas. “Lamentablemente, los negocios se ponen lentos por lo general durante los primeros meses de cada año, espero vender un poco más considerando que muchos establecimientos que ofrecen servicios de teléfono han decidido no abrir por la nevada que está cayendo”, aseguró el mexicano Carlos Robles.

Pese a lo fuerte de la nevada, propietarios de negocios y también de viviendas no les toco otra alternativa que salir a limpiar sus aceras, con el fin de evitar que algún peatón cayera y sufriera algún accidente.