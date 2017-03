El entrenador del Rebaño prefiere dejar de lado el tema arbitral y meterse al tema cancha

Guadalajara.- José Manuel de la Torre, técnico de Guadalajara, manifestó que no tiene miedo a que el arbitraje le cobre los errores que favorecieron a su equipo el domingo pasado, ya que con eso estaría diciendo que los silbantes son corruptos.

“Ningún temor porque estaría hablando mal del arbitraje y de que todo está amañado, yo los dejo en paz”, atajó de cara al duelo del domingo ante Leones Negros, vital en la lucha por el no descenso.

El Chepo mencionó además que son completamente erróneos los comentarios en el sentido de que existe una consigna para ayudar a que su equipo mantenga la permanencia.

“El arbitraje lo voy a dejar en paz porque se equivocan a favor o en contra, no tengo nada que decir, si hacen bien el análisis del partido hay imágenes que son muy claras. No se vale reclamar por un mal resultado y no reclamar cuando te va bien.

“No soy quién para juzgar, para eso hay un sector del arbitraje y los propios comentaristas, yo me dedico a Chivas. No me interesa meterme en eso”, concluyó el entrenador del Rebaño de cara al duelo del domingo ante los Leones Negros. ■

Foto: Especial