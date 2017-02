No hay cacería en contra de “dreamers”, Carlos Sada. El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Sada afirmó que los “Dreamers” mexicanos no corren peligro de ser deportados, pues el gobierno de Estados Unidos “está yendo por quienes tienen órdenes de deportación”. Por lo que no se trata de una casería en contra de los migrantes.

Esto durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva platicó que se encuentra preocupado por la situación de los “dreamers” mexicanos, como es el caso de Daniel Ramírez, quien fue detenido por las autoridades migratorias y en la misma situación se encuentran cerca de 600 mil jóvenes.

Los agentes entraron a a casa de Daniel pero para detener a su padre, y el joven fue quien resultó detenido. Este tema alerta ya que sería el primer caso de un “dreamer” detenido por migración.

Sobre la situación dijo lo siguiente:

“Sí nos preocupa porque son muchachos que están con un estatus legal adecuado, es temporal, pero están todavía vigentes. En el caso de Daniel no sólo sacó una vez su permiso, sino lo volvió a renovar en el 2016 y este tipo de acciones sí ponen una gran presión y mucho nerviosismo y angustia entre la gran comunidad de muchachos y muchachas”.

Finalmente cabe destacar que Daniel tendrá un audiencia el próximo viernes para dejar en claro que fue lo que pasó y por qué se está iniciando un proceso de deportación.