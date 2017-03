Aprenden en ‘Mi Casa es Puebla’, en Passaic

Nueva Jersey.- Madres mexi­canas acuden a ‘Mi Casa es Puebla de Passaic’, para tomar el curso gratuito de informática que se imparte en las instalaciones.

“El taller empezó a funcionar a prin­cipios de junio con 20 mujeres, pero se extenderá por tres meses más y las ins­cripciones seguirán abiertas”, comentó a Diario de México Edición USA el funciona­rio de la institución, Jairo Guzmán.

En tanto, Erick De la Cruz, profesor del lugar, detalló que las connacionales están aprendiendo el manejo del Windows 7, los comandos de una computadora y los navegadores, cómo crear un correo electrónico y navegar en Internet para buscar programas públicos y privados que ayuden a sus hijos, así como evitar el robo de información personal.

Sin embargo, las aspiraciones de las pai­sanas van más allá, ya que algunas ven las clases como el primer paso para más adelante tomar otros estudios que les permitan tener un oficio como programa­doras.

Tal es el caso de la poblana Tere­sa Fernández, quien espera que con lo aprendido y otros talleres extras pueda dedicarse a programar computadoras cuando regrese a México.

“Quiero seguir aprendiendo, le he preguntado al profesor si puedo llegar a ser una programadora, él me ha dicho que aquí no enseña eso, pero si le pongo ganas puedo llegar donde yo quiera”, externó la poblana Teresa Fernández.

Las estudiantes tienen a su dispo­sición 30 computadoras conectadas a Internet. Si estás interesada en aprender sobre computación puedes acudir a las oficinas ubicadas en el 77 de la Third Street, en Passaic, NJ, o llamar al teléfono (973)365-3210.