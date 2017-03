Alfredo Osorio es jefe de cocina y experto en gastronomía mexicana

Héctor Calderón

Nueva York.- Alfredo Osorio Ramírez es jefe de cocina en un reconocido restaurante mexicano de la ciudad y domina el arte culinario no sólo de México, sino también de Italia y Francia. Pero esto no siempre fue así.

Originario de Matamoros, Tamaulipas, llegó a NY a los 23 años de edad en busca de trabajo, ya que tenía varias deudas pendientes. Afortunadamente tenía amigos viviendo en la ciudad y en pocos días inició su labor como lavaplatos de un restaurante italiano.

Su ambición y deseo de superarse, además de la necesidad de mejores ingresos, lo llevaron a trabajar horas extra para aprender a cocinar. El esfuerzo extra le permitió al paisano que dos meses más tarde le dieron la oportunidad de preparar ensaladas.

Durante cuatro meses aprovechó el cargo preparando ensaladas y gracias a su buen desempeño en la tarea, lo ascendieron a asistente de cocina.

Osorio rápidamente dominó el arte de preparar comida italiana, la especialidad del restaurante donde laboraba. Pero gracias a que la esposa del dueño era francesa, ella ocasionalmente asistía al negocio a elaborar platillos de su país y con el tiempo el tamaulipeco también aprendió a cocinarlos.

“Algunos consumidores me preguntaban si sabía preparar comida mexicana y mi respuesta era que no, lo que me incomodaba un poco, sentía que en cierta forma le estaba dando la espalda a mi país”, afirma el paisano.

Algunos años más tarde uno de sus comensales pidió hablar con quien había elaborado sus alimentos; : “Me sentí nervioso, pensé que el cliente tenía algo que reclamar, pero al contrario lo primero que me dijo es que la comida estaba sabrosa y que no pensaba que fuera un mexicano el que la elaboró”, cuenta Osorio.

Así fue como llegó la gran oportunidad del chef, quien aún desconocía como preparar comida mexicana: “Luego de recibir felicitaciones por parte de mi paisano, éste me ofreció trabajo de asistente de cocina en su restaurante mexicano ubicado en el Condado de Queens”, recuerda.

El connacional le recordó al comensal que no sabía preparar platillos de su país, a lo cual le contestaron que confiaban en que aprendería rápido.

Así fue como después de nueve años de trabajar en la comida Italiana llegó al restaurante mexicano en el cual labora hoy en día. Arribó como asistente de cocina, pero pronto recuperó el sitio de jefe de cocina que había obtenido con tanto esfuerzo en el restaurante italiano.

Después de 17 años de haber sido reclutado por su paisano, Osorio se siente orgulloso de conocer la comida mexicana pues alguna vez escuchó a sus clientes mencionar que la gastronomía mexicana era muy sabrosa tanto que en Francia habían abierto un restaurante llamado Las Mañanitas.

“Me siento muy orgulloso del trabajo que desempeño y aunque se preparar platillos de Italia y Francia, aún no he fusionado platillos”, explica Osorio.

“En cuanto a la fusión de la comida azteca con la de otro países la respeto, creo que es interesante en la medida que la comida de nuestro país no pierda su sabor auténtico y ese es el riesgo que se corre”, finalizó.