Eulogio llegó a EU y obtuvo su primer empleo como vendedor de pescado en Brooklyn

Nueva Jersey.- Eulogio García se desempeña en uno de los oficios de más demanda en el área tri estatal, maestro pescadero, desde hace 15 años.

Desde los 13 años de edad, el paisano no le ve fin a sus empleos y además no tiene un día de descanso, pues además inició sembrando arroz, cacahuete, milpa y caña de azúcar en los campos de su querencia natal, el municipio de Chietla, estado de Puebla.

Cuando comenzó a laborar en su vida norteamericana, en el año 1995, en una fábrica de telas, propiedad de italianos en la Waicoof Avenue, en Brooklyn,Nueva York.

El mexicano sintió en carne propia los rigores del trabajo.

Prácticamente no lo dejaban respirar y la hora del lonche había que hacerla de pie.

“Trabajaba lavando y secando telas de sol a sol como se dice, pero la labor fuerte no era problema, la paga era muy baja y eso no me alcanzaba y decidí cambiar de empleo”, dijo.

Fue entonces que lo emplearon en una pescadería de Brooklyn, y desde 1999 se encuentra en este oficio, y ahí se quedó. Desde que se inicio en la industria de la pescadería ha tratado de aprender lo más que puede, porque expresó que en cualquier oficio que uno le haga debe procurar ser el mejor.

Cuando compren el pescado fíjense en los ojos: si están claros el pescado puede comerse sin peligro alguno, pero si nos miran con ojos nublados es mejor tirarlos para la basura, compartió el poblano como consejo para los lectores del Diario de México Edición USA.

Actualmente trabaja en la pescadería El Ostión de la calle Market, en Passaic, cuna de los mexicanos del Estado Jardín, donde es muy considerado por sus patrones, sus compañeros de trabajo y la clientela que acude a diario.

“El paisano no nos engaña es bien legal, si el pescado esta malo prefiere no venderlo y además cuida que el peso que recibamos sea el justo. También es una persona muy correcta, un ejemplo para todos”, externó Francisca Julieta, residente local.

En el tiempo de residencia que lleva en EU, aprendió a valorar, sobre todas las cosas, la amistad sincera; de aquella que te da la mano en las buenas y las malas, no solamente la amistad de palabra al calor de los tragos.

“Mis amigos más cercanos son Rafael Dominguez y mi primo Oton Garcia, que viven en Brooklyn. Ellos están conmigo en las crudas y en las maduras”.

“Por el momento solo pienso en trabajar “hasta lo que el cuerpo aguante”, compartió el paisano.

Aún no piensa en retornar a México, pero sí recordó los días que pasó con su hermana.

