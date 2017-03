Es la tercera ocasión que el mandatario asiste a este evento deportivo

Notimex

El presidente Enrique Peña Nieto participó este sábado en la 5a Carrera Molino del Rey y celebró la participación de miles de personas en esa convivencia organizada por el Estado Mayor Presidencial.

Momentos después de las 8:00 horas el titular del Ejecutivo federal inició la jornada acompañado por algunos de sus colaboradores que comprende carreras de cinco y 10 kilómetros, y una caminata de cinco kilómetros.

El mandatario federal inició el recorrido acompañado por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño; la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, y el consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes.

También por el jefe del Estado Mayor Presidencial, Roberto Miranda Moreno y el coordinador General de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández.

La carrera inició en el Bosque de Chapultepec y pasó por la Glorieta de la Lealtad, donde confluyen las avenidas Chivatito y Alencastre, así como por el exterior de la Residencia Oficial de Los Pinos.

En la ceremonia de premiación Peña Nieto -quien participó por tercera ocasión en esa actividad, donde recorre 10 kilómetros- dijo a los participantes que cada uno, en su área de trabajo, de actuación o desempeño, están contribuyendo al desarrollo del país.

El mandatario recorrió los 10 kilómetros en poco menos de una hora a siete semanas de que se sometió a una intervención quirúrgica y dijo sentirse “muy bien”.

“Debo decirles que sí hago ejercicio, no con una frecuencia habitual, camino normalmente todos los días, hago algo de ejercicio, no intenso; pero sí me emociona correr una vez al año una carrera como ésta de 10 kilómetros”, confió.

Manifestó sentirse contento de acompañar en esta justa al Estado Mayor Presidencial, una institución del Estado que durante muchos años ha prestado servicio a la nación garantizando la seguridad del titular del Ejecutivo y de los jefes de Estado que visitan México.

El titular del Ejecutivo sostuvo que su administración ha hecho campañas de promoción del deporte para combatir la obesidad, “que es uno de los grandes problemas que aquejan al país y sólo se logra con un hábito y cultura como la práctica del deporte”, dijo.