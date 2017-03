Héctor Calderón Follow @Diariodemexusa

El deseo de triunfar trajo a Sonia de los Santos a Nueva York. En las próximas semanas, el sueño de lanzar un disco se materializará para la cantante originaria de México.

Bajo el título “Mi viaje: de Nuevo León to the New York island”, la joven artista presentará 12 canciones que exploran ritmos llenos de folclore latinoamericano.

“Como el propio título indica, el disco es una reflexión sobre mis experiencias desde que era una niña y comencé a disfrutar de la música y del viaje que hice hasta llegar a Nueva York persiguiendo mis sueños”.

“A través de este material artístico comparto temas familiares con niños de todo el mundo, canciones sobre pájaros, cómo hacer chocolate, caminar por el vecindario, aceptación, justicia y cielos soleados”, explica de los Santos.

La mayoría de sus canciones son cantadas en español y la base musical es el resultado de la integración de varios instrumentos musicales, “desde los más conocidos a otros no tan familiares, como la quijada de burro y la gaita colombiana”, comenta.

Dice que el resultado es una colección de canciones “que reflejan los sonidos de ‘las américas’”.

Sus inicios

“Vengo de una familia que de una u otra manera ha estado relacionada con la música. En lo personal aprendí a cantar con mi mamá en mi casa. Durante mi adolescencia tomé clases de técnica vocal en la ciudad de Monterrey”.

De los Santos llegó a Nueva York en 2005. “Durante todos estos años he tenido la inmensa fortuna de conocer otras realidades y compartir otras tradiciones y culturas.

Eso es lo que me ha llevado a descubrir y explorar la riqueza de mi propia cultura y de buscar mi identidad como mexicana en tierras lejanas”, asegura.