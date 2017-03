Esta vez, el pentapichichi causó polémica al recomendar a los merengues contratar a Messi para reforzar el ataque

Redacción

México – Hugo Sánchez no pierde la oportunidad para hacerse notar y ahora habló sobre el actual estado de forma del delantero argentino, Lionel Messi, de quien señaló podría llegar a las filas del Real Madrid, en caso de que no logre un acuerdo para extender su contrato con el Barcelona.

‘Hugol’ destacó que la ‘Pulga’ no está feliz en el conjunto culé, pues considera que no está siendo valorado en el aspecto económico, situación que hace que no rinda en los partidos y muestre una apatía notable. “Messi está así porque no se siente valorado por el Barça en el tema del contrato. Y cuidado, porque no está feliz, no está contento, no está a gusto”, explicó el ex goleador del conjunto merengue en entrevista con la cadena Bein Sport. Ante esta situación, el ‘Pentapichichi’ mandó una recomendación a su antiguo equipo, pues comentó que la directiva del Madrid deberá de estar atenta a la situación del atacante blaugrana.

“Por el bien del Barcelona y de Argentina, Messi debería renovar su contrato y cobrar lo que teóricamente está pidiendo. Pero que no se descuiden, porque el Real Madrid podría estar al acecho. Yo recomiendo al Madrid que esté atento por si Messi no quiere renovar por el Barça”, declaró. “La negociación va a ser dura para el Barcelona, pero ojo que si se descuida, el Madrid podría fichar a Messi”, indicó ‘Hugol’

CERCA DE RENOVAR

Pese a los deseos de Hugo, el Barça y Messi están cerca de alcanzar un acuerdo definitivo por la mejora de contrato del argentino, según fuentes cercanas al club azulgrana. Ni la entidad ni el jugador quieren dar por acabado el periplo en el Camp Nou del mejor futbolista de la historia, a pesar de algunas informaciones según las cuales Messi habría estado apático en el campo debido a la intención del club de traspasarlo al PSG.

Foto: Especial