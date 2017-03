Desde muy joven, María del Pilar Morales luchó por conquistar un espacio dentro de un deporte dominado por hombres

Brenda Fonseca

Puebla.- “Quien mete paz saca más” y en especial cuando se trata de María del Pilar Morales Javier.

Ella es una juez-árbitro que recientemente recibió la noticia, por parte de la Federación Mexicana de Boxeo, de que aprobó de manera satisfactoria el Curso de Certificación que impartió la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA) para la obtención del grado de juez-árbitro, lo que la convierte en una estrella poblana al contar con el aval para dirigir combates a nivel internacional.

Sin barreras

Desde pequeña, María del Pilar mostró gusto por el pugilismo. “En casa pensaban que iba a andar por la vida repartiendo trancazos, pues luego peleaba con mis hermanos y me sentaba al lado del abuelo a ver las peleas de box; él fue gran aficionado a este deporte”, cuenta la joven de 26 años de edad.

No obstante, después de incursionar de manera amateur en el cuadrilátero, María tuvo que admitir que no era tan buena como para ganarse el pan de cada día de esta manera, pero eso no minó su gusto por el mundo del combate.

“Más tarde encontré mi verdadera pasión, ser réferi en los encuentros de hombres. Disfruto mucho ver cómo me miran los boxeadores, esos rudos, musculosos, poderosos doblegándose ante mis decisiones, eso lo disfruto en verdad”, confiesa la juez con cierta picardía en la mirada.

“No ha sido fácil, en especial si hablamos de un deporte para hombres, en que la fuerza bruta está presente; en el que la mujer no figura más que para darle el toque de belleza con la edecanes que levantan el letrerito que anuncia el cambio de round”, refiere María del Pilar.

Al principio nadie la tomó en serio, todo el mundo le decía: “Qué vas a hacer ahí, un día te van a dar un golpe y te mandarán a la cuarta fila”, narra.

Nada de eso la desanimó, por el contrario la hizo empeñarse más en su sueño, tocar puertas y ganarse poco a poco un lugar en este mundo donde las damas no tienen cabida, sin importar que para ello tuvo que iniciar como aguadora o asistente del pugilista, acomodando su ropa.

“Con mi trabajo, fui escalando posiciones, tomaba cursos o diplomados, así que no les quedó de otra que admitir que las mujeres podemos con esto y más”, asevera.

Constancia y estudio

Gracias a su excelente desempeño en los encordados, Óscar Contreras González, secretario de la Federación Mexicana de Boxeo, informó al presidente de la Asociación Poblana de Boxeo (Apoba), Juan Pablo Mirón Thomé, sobre su trabajo y este último respaldó la preparación de Pilar en la AIBA.

Ella no se conformó con ser árbitro, ya que pertenece a un grupo selecto de jueces que sancionan eventos internacionales como olimpiadas y campeonatos de Primera Fuerza.

“Esto fue después de que acudí en diciembre de 2014 a un curso de certificación el cual aprobé satisfactoriamente, desde entonces soy juez-árbitro internacional”, indica con orgullo la poblana.

En mayo próximo recibirá un diploma en el marco del Congreso de la Federación durante la Olimpiada Nacional 2015, que se desarrollará en Monterrey, Nuevo León

Luego de todo esto, María del Pilar manda un mensaje a las damitas: “Aprendí que no deben darse por vencidas, por más que te digan ‘eres niña, no puedes’, claro que podemos lograr todo lo que nos propongamos, con trabajo, constancia y levantándote cuantas veces te tengas que levantar después de una caída”.

Foto: Cortesía