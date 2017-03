El “Chepo” de la Torre aseguró que el rebaño permanecerá en primera

Los objetivos de José Manuel de la Torre siempre serán apuntar a lo más alto, aunque en esta ocasión aceptó que en el caso de Chivas hay prioridades y que para el Torneo Clausura 2015 la permanencia en Primera División es una de ellas.

“Hay que priorizar, éste es el objetivo de sacar al equipo de esta situación, estabilizarlo. Tengo una carrera que está muy clara por las situaciones que hemos sacado, siempre aspiro a lo mejor, pero en esas aspiraciones hay prioridades y no las puedo eludir”, expuso.

En conferencia de prensa el “Chepo” manifestó que si son capaces de lograr la permanencia, estarán de lleno en la lucha por un sitio a la liguilla.

“Todo está en función de los objetivos, de cómo los plantees. Con el deseo de sacar la mayor cantidad de puntos, con eso puedes mantener la permanencia sabiendo que si lo logramos te pone en calificación y ya ahí cualquiera puede ser campeón, así es la liguilla y todos los torneos en el mundo”, explicó.

Señaló que no tiene definido cuál será el once que debutará el sábado ante Chiapas, ya que todos los integrantes del plantel tienen posibilidades.

“Dudas, no es que las tenga, dudas las tienes con todos; no es que tenga dudas sino que todos tienen posibilidades, solo juegan once pero pueden jugar los que tengan las opción. No tengo solo once futbolistas tengo 33 o 35 para que jueguen en el momento adecuado”, evaluó.

“Para todos los jugadores está abierta la posibilidad en la competencia, no me gusta hablar en particular de una posición, de un jugador.

“Me gusta la competencia interna, está abierta para todos y el que esté mejor será el que juegue, llámese como se llame y estamos en eso. Esa decisión la tiene el cuerpo técnico exclusivamente”, atajó.

En lo personal, De la Torre admitió estar con muchos deseos de que empiece la temporada para afrontar este nuevo reto en su carrera.

“Siempre lo he tomado así, vivo al día, sabiendo qué es lo más importante, es lo que hago ahora, estoy tranquilo con muchas ilusiones que ya empiece”, abundó.

Finalmente, sobre la incorporación del defensa Carlos Salcedo, informó que se dará a conocer por las vías oficiales su llegada o no al equipo.

