El portero del equipo aseguró que si clasifican serán un oponente de respeto, pues saben cómo ganar títulos

Alejandro Palacios advirtió que si los Pumas logran clasificarse a la Liguilla serán un rival incómodo para cualquier equipo.

El portero auriazul recordó que los felinos ya han sido campeones, después de haber entrado a la Fiesta Grande en la octava posición.

“Pumas siempre es un equipo fuerte en Liguillas, siempre es un equipo que le da pelea a cualquiera y que generalmente no se quieren enfrentar a Pumas. Creo que sería muy interesante que calificáramos a la Liguilla, podríamos demostrar plenamente lo que tiene el equipo”, indicó.

“Si Pumas logra estar en las finales va a ser un equipo muy competitivo. Ya tuvimos la experiencia de haber calificado en el último lugar y haber sido campeones, en la Liguilla puede pasar cualquier cosa. Pumas muestra una cara totalmente diferente. Somos un equipo que se para con personalidad en cualquier cancha y sin temor a ningún equipo”.

Palacios dijo que si no se logra el boleto, lo menos que se le puede regalar a la afición es una victoria ante Monterrey en el Olímpico Universitario, en donde no han ganado desde hace siete meses.

El guardameta espera que los Rayados se guarde a algunos titulares el domingo y eso facilite el trabajo para su equipo.

“Ojalá que vengan relajados, esperemos, quién sabe. Es una cuestión que analizará su entrenador, ya están calificados, quizás no quieran meter a toda la gente titular, pero no sabemos, nosotros simplemente tenemos que trabajar para recibir al mejor Monterrey, con todos sus titulares, seguramente no nos van a venir a regalar nada a CU”, aseveró.

Además de derrotar a Rayados, el conjunto de la UNAM necesita una combinación de resultados para entrar a la Liguilla, pues ocupan el puesto 11 con 21 puntos, uno menos que el octavo lugar.

Afinan la puntería

A dos días de cerrar su Apertura 2014 de pesadilla, el plantel del Guadalajara trabajó a puerta cerrada antes de viajar a Morelia. Después del interescuadras que Chepo de la Torre dirigió, la parte final de la práctica fue enfocada a la definición de disparos a gol.

