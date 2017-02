Para un actor lo más importante al dar vida a un personaje es ser reconocido por el público sin im­portar los sacrificios que tenga que hacer. La situación anterior es el caso de Luz Ramos, actriz que interpreta a Jenni Rivera en la serie “Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí”, quien tuvo que subir 25 kilos para poder in­terpretar a La Diva de la Banda.

“Tengo tiroides y no lo sabía porque siempre he sido flaca; es la tiroides que engorda”, afirmó la actriz originaria de Jalisco a Dia­rio Basta!

Los médicos le advirtieron

Ante la situación, y lo peligroso que puede resultar para su salud, los médicos le advirtieron que su vida estaba corriendo peligro. “Los doctores me regañaban, creo que a veces no entienden lo que hacemos nosotros los actores por un papel y me dijeron que qué in­consciencia; yo les pedí que res­petaran mi decisión”, aseguró.

Los doctores le explicaron que subir tantos kilos, en tan poco tiempo, tendría consecuencias negativas; ella las empezó a no­tar. Al mes de iniciar grabaciones le comenzaron a salir estrías en el busto y en los glúteos; aunque se previno con tratamientos, aún tie­ne las marcas que le dejó tener un rol protagónico.