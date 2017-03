Jonathan sufrió el abuso de su progenitor cuando era niño, pero ahora que es mayor quiere dar con su paradero

Rodrigo Millán – Diario de Morelos

Cuautla, Morelos.- “Mi nombre es Jonathan Manuel Arista Guzmán, pero mi verdadero nombre es Jo­nathan Manuel Gobea Guzmán”, tanto en la sola afirmación como en la franqueza de su voz, subyace el deseo de este hombre: conocer a su verdadero padre, el señor José Manuel Gobea.

Alejada de juegos, de risas, de la alegría propia de esta etapa, la infancia de Jonathan transcurrió entre la delegación Tláhuac del Distrito Federal y la ciudad de Cuautla. Relata que, como cualquier niño, hacía ciertas travesuras, sin embargo, su padre, Julio Arista, era especialmente duro con él, a diferencia de con sus tres hermanos, con quienes la reprimenda no pasaba de un grito.

El maltrato llegó al extremo, Jonathan, de 30 años, lo describe: “El miedo que tie­ne un perro cuando lo vas a acariciar y se orina, así lo padecí con ese señor, nomás se sacaba el cinturón y yo me orinaba de miedo”.

Sin embargo, Jonathan ha intentado contactar a su papá. Conociendo únicamente su nombre y que fue durante mucho tiempo chofer de la extinta Ruta 100 en la Ciudad de México.

“Todos los días le pido a Dios que me permita conocer a mi papá. He intentado buscarlo dos veces, pero no he tenido ni el modo ni el tiempo ni el dinero para buscarlo, luego, las personas con las que me he acercado, yo creo no son las correctas”, comenta.

Si usted quiere ayudar a Jonathan a encontrar a su papá, tiene alguna informa­ción o conoce al señor José Manuel Gobea, comuníquese con Diario de México USA al 917 267 75 03.