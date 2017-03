Cosmos estrena el título de la NASL en el Clásico del Este, frente al New York City de David Villa, en la US Open Cup

Edison Esparza Follow @Diariodemexusa

Nueva York.– Cosmos, flamante campeón invicto de la NASL (Liga Norteamericana de Futbol), hoy a partir de las 7 de la noche en su recinto, el Shuart Stadium en Hosfstra University de Long Island , buscará escribir una página histórica al enfrentar al New York City, en el considerado Clásico del Río Este.

Además de rivalidad de las aficiones, está en juego el acceso a la siguiente ronda de la Copa Abierta Lamar Hunt, US Open Cup, el torneo más antiguo del país.

El Cosmos cumple una temporada perfecta y brilla con el potencial, calidad y experiencia que le inyectan los jugadores latinos en su plantilla. Esta legión es encabezada por un hombre con cartel internacional, se trata del español Raúl González, emblema del Real Madrid y quien ha compartido canchas con Zinedine Zidane, Luis Figo, David Beckham y Ronaldo Luis Nazario.

“Estoy muy feliz porque jugamos entre familia, todos nos apoyamos en el campo de juego, así es imposible perder.

Enfrentar al Guaje (David Villa) y a sus compañeros del City me motiva, me recuerda tantos clásicos que he jugado y trataremos de seguirles brindando más satisfacciones y alegrías a nuestra afición; se lo merecen”, expresó la figura del Cosmos al Diario de México USA .

“Este debe ser uno de los mejores planteles que hemos juntado”, compartió el autor intelectual del éxito del Cosmos, el venezolano Giovanni Savarese, técnico del equipo neoyorquino.

“No somos favoritos, pero antes vencimos al Red Bulls, los chicos quieren ganarlo todo y que el futbol se apodere de los neoyorquinos”, declaró el estratega”.

El capitán del equipo es Carlos Mendes. Aunque nació en los Estados Unidos, sus raíces uruguayas y portuguesas lo encaminaron desde pequeño.

“El City tiene una plantilla poderosa, pero ante un equipo solidario como nosotros tendrán que sudar su playera para ganarnos; llevamos 12 partidos sin conocer la derrota y anhelamos continuar en senda victoriosa”, afirmó el aguerrido defensa charrúa.

Otras de las figuras es el brasileño naturalizado español, Marcos Senna, campeón de la Eurocopa del 2008. “Nada se compara a la alegría que sentimos por un título conseguido, Cosmos sigue acrecentado sus letras como cuando entre sus filas jugaron estrellas de la talla de Pelé, Carlos Alberto, Frank Beckenbauer, Chinaglia y Borja.

El estadio, como siempre, estará pintado de nuestros gloriosos colores y nosotros no defraudaremos”.

La última pieza del espectacular rompecabezas latino es el uruguayo Sebastian Guenzatti, quien vivió su infancia en la Gran Manzana: “Hoy es un partido distinto, pensar en convertirnos en el mejor equipo de la ciudad sería lo lógico, pero pensamos en conseguir la copa en disputa, así que el partido lo asumimos con la misma seriedad y hambre de triunfo”.

Gráfico: Diariodemexusa