Según rumores, el Barcelona podría jugar ante Monterrey

Notimex

Ante las versiones de que el club español Barcelona sería el rival de Rayados de Monterrey en el partido con el que se inaugurará el nuevo estadio del conjunto regiomontano, el club aclaró que aún se encuentran en la búsqueda de un contrincante.

“Dado el interés que existe por conocer el rival con el que se estaría inaugurando nuestro nuevo Estadio en los próximos meses y de frente a información difundida por medios internacionales, estamos en posibilidad de informar a nuestra afición que nos encontramos explorando y gestionando las diferentes alternativas, todas ellas de primer nivel en el futbol internacional”.

“La definición del contrincante para el partido inaugural, es parte de los preparativos para la apertura de nuestra nueva casa, cuando tengamos información concreta y certera la haremos de su conocimiento por nuestras vías institucionales”, se indicó mediante un comunicado.

Se debe recordar que el nuevo estadio de los Rayados aún está en proceso de construcción y la inauguración podría ser a mediados del presente año, pero aún no está definida la fecha exacta.

Mientras tanto, el equipo se prepara para el encuentro que sostendrá este fin de semana contra los Tiburones Rojos de Veracruz en el estadio Tecnológico, dentro de la cuarta jornada del Torneo Clausura 2015.

Al término de la práctica efectuada en las instalaciones de El Barrial, declaró el colombiano Alexander Mejía que esperan recomponer el camino en el presente torneo, en el que no han conseguido los resultados que esperaban.

El sudamericano indicó que el técnico Carlos Barra cuenta con el apoyo de todo el plantel y que lucharán al máximo por conseguir buenos resultados en los siguientes compromisos.

“Si no hay resultados comienzan a especular que no quieren tener más a Carlos acá, pero es un tipazo, una persona que está aprendiendo como cada uno de nosotros, no sabe todo ni nosotros tampoco, pero queremos aprender lo que tiene, de parte de nosotros todo el apoyo al profe y eso debe ser con buenos resultados”, indicó