Recomendaciones para protegerse de la “migra”

¿Cómo puedo protegerme?

The Legal Aid Society aconseja como punto primordial contar con una lista de contactos de emergencia en caso de un arresto y de preferencia que este a la vista de familiares y amigos. A continuación, te presentamos un sumario de recomendaciones de la organización para que estés preparado en caso de que la migra llame a la puerta.

1- Asigne personas que se encarguen de los niños en caso de ser deportado. Hable con la persona sobre las responsabilidades o expectativas ya sea a corto o a largo plazo.

2- Si es posible, mantenga una cuenta o fondo de emergencia aparte para ayudar con los gastos y la perdida de uno/a o más de los salarios de las personas detenidas.

3- Saque fotocopias de todos sus documentos de inmigración. Guarde una copia de todos sus documentos con un amigo o familiar a quien usted confíe.

4- Si tiene hijos que son ciudadanos de los EU, consígalos pasaportes de los EU en caso de tener que salir del país para reunirse con un padre deportado. Hay información sobre pasaportes en las oficinas de correos.

5- Escriba una lista de lo que los niños deben de hacer si sus padres no regresan a casa a la hora esperada.

6- Escriba una lista de acciones que el padre de familia que quede o el guardián, en caso de emergencia, pueda tomar en caso de deportación.

A- Llame a las agencias de la comunidad que dan apoyo legal de inmigración.

B- Si un familiar o conocido está detenido y no tiene abogado que está persona o un familiar llame al Legal Aid Society Hotline: 844-955-3425

C- Si un familiar está detenido en New York y no sabe dónde está, llame al ICE al 212-264-5085 (no se habla español) o averigüe en www.ice.gov/locator

D-Tenga una lista de nombres y teléfonos de parientes en su país de origen para llamar en caso de una emergencia.

7- Siempre lleve encima números de teléfonos de agencias como consulados, organizaciones comunitarias y de abogados.

8-Acuérdese que si fuese detenido por agentes del ICE, tiene el derecho de permanecer en silencio. Aunque tiene que dar su nombre y mostrar su identificación, no tiene que contestar otras preguntas de los agentes o firmar documentos que no entienda.

9- Si los agentes del ICE llegan a su casa, solamente pueden entrar si tienen una orden de registro o si alguien en la casa los deja entrar. Si sospecha que agentes de ICE están en su puerta y no tienen una orden de registro NO ABRA LA PUERTA.