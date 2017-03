El Fiscal Luis Carlos Nájera Gutiérrez señaló los pasos a seguir para el argentino acusado de acoso sexual

Guadalajara.- Ricardo Antonio La Volpe no se presentó ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco para rendir declaracio­nes por la denuncia que interpuso Belén Coronado en su contra. El Fiscal, Luis Carlos Nájera Gutiérrez aseguró que el estratega no se encuentra en la ciudad, por lo que sus abogados informaron que en un par de días tendrán comunicación con los abogados de la parte acusadora.

Entre los puntos más importantes tocados por Nájera, se confirmó que no pisará la cárcel.

“Por ser un delito menor es difícil que toque la cárcel, si se consigna esta averiguación y el juez decreta la formal prisión, el juez, tiene derecho a fijar una fianza de inmediato. Por otro lado, un asunto como el que ya vivimos, si se ampara, se puede presentar ante el juez, puede deponer su declaración y en ese momento pedirá que se fije la fianza, entonces, es muy difícil que en una situa­ción como esta, la persona sea detenida”, sentenció Nájera Gutiérrez.

“Lo que sigue es la cita del inculpado (La Volpe) hay contacto ya con el abogado y estamos platicando cuándo pudiera trasladarse ya que él no se encuentra aquí; tiene derechos, no hare­mos de esto algo mediático y tiene el derecho, no haremos público ni el día ni el lugar en donde se hará la comparecencia. Es un delito personal, si el club quiere aportar algo o darle apoyo jurídico es su derecho, esto es un tema personal. El siguiente paso es la declaración y ver si se puede llegar a una mediación”, comentó el Fiscal.

