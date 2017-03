A propósito de su cumpleaños lanzará nuevo material en febrero próximo

Notimex

El cantante puertorriqueño Ricky Martin, ganador de premios Grammy y Billboard, y quien alcanzó fama internacional con el tema “Livin’ la vida loca”, celebrará este miércoles su cumpleaños 43 con la preparación del lanzamiento de su nuevo disco “A quien quiera escuchar”, el 10 de febrero de 2015.

El astro musical boricua, quien fue “coach” en la cuarta temporada del programa de concurso “La Voz… México”, al lado de Julión Álvarez, Laura Pausini y Yuri, presentó el tema “Adiós” como un adelanto de su próxima placa discográfica.

El también actor, quien en 2015 realizará presentaciones en Asia y Latinoamérica, ofreció diversos conciertos en el país, en ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez, así como en el Distrito Federal y el estado de Campeche, entre otros.

José Enrique Martín Morales, por su nombre completo, nació el 24 de diciembre de 1971 en San Juan, Puerto Rico. Es hijo del psicólogo Enrique Martín III y la cantante Nereida Morales.

Inició a los 12 años su carrera con el grupo juvenil Menudo, con el cual viajó por toda América Latina, donde recabó grandes éxitos.

Tras abandonar la agrupación, en 1989 inició su carrera en solitario, por lo que se fue a residir a Nueva York y trabajó de modelo para pagarse los estudios de interpretación.

Un año más tarde se fue a México para trabajar en las obras de teatro “Los tenis rojos” y “Mamá ama el rock”, con la que obtuvo un notable éxito, al igual que en la telenovela “Alcanzar una estrella II”.

Debido a ello participó en el disco “Muñecos de papel”, material en el que Ricky, una de las figuras principales, interpreta el tema “Juego de ajedrez”, con el que llegó a los primeros lugares de popularidad.

En 1991 grabó su primer álbum con el que recibió el galardón a la Revelación Latina del Año. Más tarde editó un álbum en portugués, con el que consiguió reconocimiento internacional.

“Me amarás” fue su siguiente producción discográfica, con la que tuvo que realizar una gira por más de 20 países. Colaboró en la serie estadunidense “Hospital General”, en la cual interpretó el papel de “Miguel”, lo que le sirvió como proyección en ese mercado.

A partir de ahí unió sus éxitos en Estados Unidos a los de América Latina. “A medio vivir” (1995) fue su tercer álbum, que bajo la producción de Robi Rosa y KC Porter vendió más de 600 mil copias en seis meses.

Despuntó de manera definitiva al mercado internacional, al ser conocido en países como Japón, Francia e India, gracias al tema “María”, que se desprendió de su tercer material discográfico.

Al año siguiente fue contratado por la cadena ABC para actuar en una nueva serie, “Barefoot in paradise”. Trabajó también en Broadway en la obra musical “Los miserables”, en el papel de “Marius”.

Rápidamente se consagró como una de las estrellas latinas con mayor fama en el ámbito musical. Cantó el tema “Puedes llegar” en el disco de las Olimpiadas de Atlanta 96.

Además, hizo un dueto con Paul Anka para su CD “Amigos”; dobló al español al héroe de Disney “Hércules”, además de interpretar el tema principal de esa película.

En febrero de 1998 presentó su cuarto material discográfico denominado “Vuelve”, el cual vendió más de seis millones de copias en el mundo gracias a “La copa de la vida”, tema oficial del Mundial de Futbol Francia 98.

Por ese tema obtuvo éxito en todos los rincones del mundo. Ha ganado varios Grammy, como Mejor Interpretación de Música Popular Latina.

En mayo de 1999 lanzó el álbum “Ricky Martin”, producido por Robi Rosa, Desmond Child y Emilio Estefan Jr., entre otros. Contiene temas en inglés y español, y debutó como número uno en la lista de 200 álbumes de la revista “Billboard”.

Le siguió el también exitoso tema “Livin’ la vida loca”. Además, ha hecho duetos con Madonna, Christina Aguilera y ha cantado con el tenor Luciano Pavarotti.

Participó en numerosas obras filantrópicas, además de promocionar la Fundación Ricky Martin para combatir y prevenir el maltrato sexual contra los niños a nivel internacional.

Entre su discografía se encuentran: “La bomba remixes”, “Sound loaded”, “La historia”, “The best of Ricky Martin”, “Almas del silencio”, “Life”, “Tu recuerdo” y “Ricky Martin 17”.

El cantante se ha relacionado de manera sentimental con la rockera mexicana Alejandra Guzmán, la actriz estadunidense Lilly Melgar, con quien trabajó en la serie “Hospital General”, pero definitivamente su relación más sonada ha sido con la conductora mexicana Rebecca de Alba.

Participó en 2006 en la serie internacional de recitales “The 8th wonder of the world” (La octava maravilla del mundo), a favor de los niños con Sida, en un concierto en el palacio del Taj Mahal.

En “MTV Unplugged” (2006), el boricua incluyó nuevas versiones acústicas de éxitos como “La bomba”, “María”, “Volverás” y “Vuelve”, además de tres temas inéditos: “Tu recuerdo”, “Con tu nombre” y “Pégate”, álbum con el que logró Disco de Oro por más de 40 mil ejemplares vendidos en España.

En agosto de 2008, gracias a un vientre de alquiler, el cantante puertorriqueño se convirtió en padre de gemelos, a quienes llamó Matteo y Valentino. Por tal motivo anunció que tomaría 2009 como año sabático para estar al cuidado de los bebés.

En 2010, el cantante aceptó públicamente su homosexualidad, por lo que lanzó un libro autobiográfico titulado “Yo”, en el que literalmente desnuda su alma para reconocer errores, celebrar triunfos y confesar sueños en cada una de las páginas de la obra.

Además dio a conocer el primer sencillo “Lo mejor de mi vida eres tú”, de su álbum “Música+Alma+Sexo”, el cual fue puesto a la venta el 1 de febrero del siguiente año con el que llevó a cabo un “tour” que concluyó en octubre de ese año.

En noviembre de 2011, a Martin le fue concedida la nacionalidad española. La razón que motivó al cantante a solicitarla es que pretendía casarse en ese país para reconocer la labor del gobierno de esa nación en defensa de los derechos de los homosexuales.

A partir del 5 de abril de 2012 protagonizó en Broadway la puesta en escena “Evita”, en la que interpretó al “Che”, que es el personaje principal.

El ex Menudo también tuvo colaboraciones en la pantalla chica, pues se integró a la tercera temporada de la serie “Glee”, en la que además intervino Gloria Estefan.

En 2013, se dio a conocer que Martin sería jurado en el concurso “SuperSong”, del que surgió la canción del Mundial de Futbol 2014, tema que formó parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2014, la cual se efectuó en Brasil del 12 de junio al 13 de julio.