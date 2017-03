Mándame tu pregunta y con gusto te contestaré al… (347) 632-0842

Papá soltero busca chica

Hoy me atreví a llamarte Tía. Quiero que me ayudes a conseguir a mi media naranja. Yo soy padre soltero hace como 30 años, soy noble y cariñoso, tengo 58 años y quiero disfrutar la vida.

Óscar, el abandonado De verdad que hombres tan lindos como tú ya casi no hay mijo!!! Si vieras nomás las ganas que me dan de besarte, llenarte de abrazos pechugueros y pellizcarte las pompitas, te me derrites de amor sobrino!!! Ora, pos ya tengo aquí tus datos pa’ que me escriban mis sobrinas, nomás si puedes sácate un correo electrónico pa’ que sea más fácil y seguro… Bendiciones pa’ un papacito tan comprometido y sabrosón como tú!!!

Fotos con la otra

Prieta no sé si salga también en Puebla, pero mire es que mi esposa Rocío encontró en mi casa unas fotos mías con una exnovia y por eso me quiere dejar y pues desde acá ando desesperado, hágale llegar este mensaje.

Ora sí te pasaste de despistado sobrino… Por muy bueno que estuviera el chicharrón anterior, pos ya está pasado y ni pa’ tenerlo de recuerdo!!!

Pero bueno si dices que sólo es una ex, pos yo le digo a mi Rocío que ni se enoje porque ella es la reinita de tu corazón y hasta Puebla le mando decir que pos igual mi sobrino sí se merece unas buenas nalgadas…

Pero después de que le dejes las nalguitas de mico rosado, pos dale unos besitos collolladitos y a apretujones enconténtense!!!

La roba calzones

¿Cómo te va Tía? Fíjate que ando ya muy loca y se me está saliendo de control todo, es que en el edificio vive un gringuito bien guapo y yo le robo sus calzones o playeras cuando las pone a secar para después hacerle la plática. Tengo nervios ¿Tú qué harías?

Ay mija… Se nota que traes el antojo calzonero pero bien prendido!!! Pos mira chiquitina si tanto te gusta el pollito este, en vez de andarle robando los choninos que nomás te sirven pa’ imaginarte cómo tendrá el platanito… Mejor fíjate a qué hora se pone a tender, perfúmate, alza las pompitas y salúdalo!!! Y aunque se te afloje la canícula, ni de loca le digas que te das tus atracones pasionales con sus chones… porque además de tacharte de safada, hasta miedito le puedes dar ¿Estamos?

Vive con puro animal

Mi Tía quiero mandarle unos besos y pedirle que le diga a mis carnales con los que vivo que ya le bajen y dejen de traer animales, ya no cabemos en el departamento y apesta bien gacho.

El Cubas

Nombre sobrino… Pos espero que cuando dices animales te refieras a las lindas mascotitas y no a las viejas cuchas que se ligan tus carnales!!! Porque cuando yo vivía con unas amigochas, neta que luego llegaban con cada piltrafa apestosa, que hasta una vez de pura lástima cooperamos pa’ que uno dejara de ser chimuelo!!! Ora que si el problema son perritos, gatos, pericos, pos mijos si no tienen tiempo de cuidarlos y limpiar no anden comprando… Más vale tranquilos y limpios, que con animales, sucios y sin varo ¿Estamos?

