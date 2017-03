Mándame tu pregunta y con gusto te contestaré al (347) 632-0842 o al mail: [email protected]

¿DÓNDE ANDAS MI TOMATITO?

Hello Tía, mire necesito que me localice a Tomatito lo ando buscando y me urge, él es de Nueva York. Gracias y que bueno que volvió. Eduardo

Ay mijo… nomás de escucharte se nota que eres re sexy!!! Ora, pos ojalá que ese Tomatito se reporte pronto por estos lares… Ahí si me hablan, pos yo te aviso, pero pa’ que no haya pierde mis sobrinos, acuérdense que me pueden dejar su correo electrónico. Mijo te mando un besito collolladito y un tangazo de amor.

CALCETÍN CHUECO

Prietita fíjate que hay un chavo bien guapo, pero ahí abajo se le ve raro como chueco y más paquete de un lado que del otro ¿Qué hago?

Nálgame dios mija!!! Ora sí que antes de que te me vayas a emocionar, pos hay que tentar las

tentaciones… No te me vaya a salir un chiquitín bien ojón o un monstruo de tres cabezas!!!

Yo digo que empieces por el besito, luego la manita y ves de una vez por todas qué esconde

el papichulo!!! Suerte mija y abusada en el ruedo eh!!

SOBRINA TRAVIESA

Qué onda mi Prieta sabrosa aquí tu tía Alejandra te está extrañando desde hace años, mándame un beso y un arrimón.

Nombre sobrina, ora sí que tú sí eres de las mías!!! Como ya vi que te encanta el becho y apapacho cachondón, pos yo te mando unos kikos nomás pa’ que veas cuánto te quiero!!! Ya lo de tu antojo de camarón con salsa y no sé qué más, pos te lo paso debiendo, pero tú pide y yo te consigo con quién!!!