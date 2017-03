BAILE DE CAMARÓN PEGADO

Tía usted es la más chida y sabrosa de todo Nueva York, quiero que me dé un consejo porque a mí me encanta bailar banda, pero las morras dicen que les pego mucho el camarón y por eso ya no quieren estar conmigo pero pues así se hace bien.

el baile.

Es que no te pases mijo… Estoy casi segura que en el rodeo fuiste tú el atascado que me tronó el listoncito morado de mi chonino!!! Mira que pa’ echar el caballito de frente y por atrás, pos acá tu Tía lo sabe montar, pero si eres de esos que no te dejan ni bajar las patitas al suelo… Ya estuvo que las reinitas no te van a querer, pero ni pa’ echar palo!!!

La cosa es que cuando saques el pollo, pos se vea tiernito y cariñoso pa’ que se antoje bailar… porque si nomás lo acercas peludo, cabizbajo y rozado, ya estuvo que esa noche no le tocará cenar ¿Estamos?



GORDITA PERO SABROSA

Buenos días queremos que le dé un consejo a nuestra mamá porque está muy gordita y le echa la culpa a que ya es grande, pero apenas tiene 42 años. Sus amigas la invitan a las clases de zumba y nada quiere hacer y ya la vemos mal de salud, ella es su fiel seguidora desde hace años. Las siblins

Ayyy sobrina… Yo la neta no dudo ni tantito que con todo y tus kilitos estás bien ganadora!!! Seguro eres de esas nalgonas de tanga chica como yo… Perooo aunque lo mero bueno esté en las que tenemos de a dónde pellizcar, pos no te caería nada mal salir a caminar diario pa’ presumir tus encantos y de paso pos enchular las nalguitas!!! Y por aquello del bailecito de zumba, pos he de decirte que a mí me ha hecho una cintura de caramelo… que todos quieren chupar!!! Así que anímate mija, que si ya eres sexy… moviendo el botecito te caerán camotes del cielo!!!

CHUPA POR DINERO

Saludos desde Brooklyn Tía, necesitamos que regañe al Iván porque desde que entró a trabajar al sitio de taxis está que toma alcohol como loco porque como ahora gana más dólares dice que tiene el derecho de disfrutarlos ¡Péguele!

A ver mi Iván… Ora sí que antes de que te toque tu tangazo de amor, pos sí te va a tocar que te dé tus buenas nalgadas!!! Primero, la neta es que me da harto gusto que ya andes bien dolarudo y puedas darte tus gustitos… Pero pos yo soy de la idea de que si tienes varo pa’ chupar, pos en vez de cantidad, mejor apliques la calidad!!! Porque ya que empiezas con eso de no soltar la botella y andar hasta con el pipirín morado de tanto alcohol, en una de esas borracheras hasta manchas el calzón… Mejor aprieta duro mijo y date permiso de chupar sólo una vez a la semana pa’ que te dure más la felicidad ¿Estamos?