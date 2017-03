COQUETA Y CACHONDA

Hola habla Teo de Long Island y es que quiero que me aconseje, mire mi mujer es coqueta y cachonda y me gusta, lo malo es que ya anda enseñándole a ser así a mi hija y eso no me cacha nadita.

Híjole sobrino… No es mala leche ni nada, pero ora sí que hasta que no ven a sus hijas, hermanas o madrecitas queridas levantando salpicones con tanga, es cuando les pega duro!!! Ora, pos si tu hija ya está grandecita, está en su derecho de ser un bomboncito sexy… Nomás eso sí, tú como buen conocedor de pompitas, malas intenciones y deseos malandros de machín, pos en vez de prohibirle ser sensual, ábrele los ojos pa’ que aún con chicharrón al aire, aprenda a sortear los lobitos que nomás van a querer morderle el rabo, y así, que nadie se le pase de huesos!!!

ARETE EN EL POLLO

Tía tengo un novio bien sexy y me encanta todo de él, la cosa es que tiene un arete en su pollo y aunque se ve muy bien, cuando lo hacemos ya no se siente rico, dígale algo.

Ájale Mija… A ti sí que te salió con premio el pepinazo!!! Ora, pos es que no me dijiste dónde lo tiene puesto… Porque hay unos cosquilludos que de una te ponen como estrellita y otros que la neta, te hacen sentir como si te dieras a un monstruo de tres cabezas!!! Y pos como a tu pepita no le late, le digo a tu novio que si aguanta sin chillar el quite y pone de aretito en el pimpollo, pos que no sea gacho, que lo use pa tirar rostro, pero pa´ la planchada que nos mantenga el camotín despejado!!!

¡AY COMO DUELE!

Tía Prieta, fíjese que nuestro cuate el Balero está bien decaído porque su vieja lo dejó por un bato bien guapo y ahora quiere operarse la nariz, piensa que así la va a reconquistar.

Nombre mijo, ora sí que ni aunque te pongas banana con funda nueva vas a recuperar a esa nalgacorrida!!! Más allá de que te haya dejado por un papichulo, pos la cosa está en que esa coluda piensa con la pepita y no con la cabeza… Pa’ acabar pronto, sufre si te dejan por alguien que valga más la pena o de gran corazón, pero por un piturrín de doble calibre, ni la pena de extrañar sus nalguitas frías merece!!! Ora si lo que quieres es darte una respingada de nariz, pos ay tú mijo, pero que sea para que tú te sientas mejor.

CHUPE CON SHAMPOO

Qué tranza mi Tía, aquí estamos pidiendo por nuestros brothers los Pipopes de Madison, que ahora les está dando por ponerles a sus tragos unas gotas de shampoo para que se haga espuma, enséñeles que están por la ve#$%”.

A que chamacos tan chaqueteros ¿pos cuántos años tienen? Ya ni mis sobrinos chiquitos hacen esas burradas!!! Cómo se nota que ya ni la jalan mijos!!! Por eso andan haciendo estas mafufadas de ponerle shampoo al chupe y soñar que van a echar el pispiajo con olor a flores!!! Neta déjense de mensadas, que por borrachos ya hasta se les para como jorobado el membrillo… Y todavía se arriesgan a perder la cabecita nomás por sentirse muy chichos, no Mijos, por ay no va la costra.