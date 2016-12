Dos de los latinos más poderosos de Hollywood, Salma Hayek y Eugenio Derbez estrenan el primer trailer de How to be a Latin Lover, donde comparten créditos.

La cinta es una comedia producida por el propio Derbez, llegará a cines de EU el 28 de abril de 2017 y el 5 de mayo de 2017 en México.

En la cinta participan también Kristen Bell y Rob Lowe y cuenta la historia de Máximo, que con una carrera especializada en seducir mujeres ancianas ricas, se casa con una mujer saludable que le dobla en edad. 25 años después, harto y aburrido de despertar junto a su esposa de 80 años, recibe la sorpresa de su vida cuando ella termina abandonándolo por un joven vendedor de autos. Forzado a salir de su mansión y buscando desesperadamente dónde quedarse, deberá mudarse con su distante hermana Sara (Hayek) y su nerd/adorable hijo Hugo (Raphael Alejandro) en su pequeño departamento.

Dirige Ken Marino (The Goldbergs) y el guion es de Jon Zack (Shrek tercero).