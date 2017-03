De acuerdo con Bertha Ventura, el santo patrono la escuchó e hizo que su retoño saliera de una mala racha

Redacción

Nueva York.- La fe de Bertha Ventura en San Judas Tadeo era muy grande desde hace décadas; sin embargo, una tensa situación familiar hizo que hace tres años su devoción por él se incrementará.

Ventura, de 57 años, narró que aún recuerda la llamada en la que uno de sus cuatro hijos le dijo que estaba metido en un problema.

Luego de buscar ayuda con conocidos y no ver resultados, desesperada decidió salir de urgencia con rumbo a su natal México, pero las cosas no le salieron como ella pensaba “No me puedo explicar el porqué pero los documentos no me salían, no pude conseguir el papeleo para viajar de emergencia y me tuve que quedar. La angustia me estaba consumiendo y fue cuando en la iglesia me dijeron de San Juditas”, comentó.

Enseguida, Ventura tomó la imagen del santo de los casos imposibles y le pidió con fe que ayudara a su retoño.

“Tomé su imagen y le dije que uno de mis hijos, el único que está en México, atravesaba por una situación muy difícil. San Juditas me escuchó y lo ayudó”, relató la madre nativa de la localidad de San Lucas Atzala Calpan, Puebla.

Los ruegos de Bertha, sus tres hijos y nietos dieron sus frutos luego de que un día después de la cena de Acción de Gracias, sonó el teléfono de su hogar en el sector de Bensonhurts, en Brooklyn y lo que escucharon fueron buenas noticias.

“Era mi hijo, me dijeron que estaba bien y a salvo, que todo había regresado a la normalidad”, agregó la madre de familia, quien desde ese momento sintió el llamado de San Judas y su presencia en su vida.

“Desde ese día sentí que estaba conmigo, se fue el dolor que sentía en mi corazón por el problema familiar que teníamos”, aseguró la paisana.

Detalló además que la tranquilidad y la buena suerte que la acompañan desde que incrementó su devoción a San Judas Tadeo es sorprendente, por lo cual cada 28 de octubre lo festeja.

Foto: Especial