Nueva York.- El nacimiento de un ser humano siempre es recibido con alegría y mucha ilusión; sin embargo, cuando se presentan eventualidades que ponen en riesgo su bienestar, la angustia y la incertidumbre irremediablemente se hacen presentes.

Una situación así fue la que experimentó la oaxaqueña Carolina Santiago, quien vivió un parto crítico que puso en peligro su vida y la de su bebé. Pero gracias a la divina intervención de San Pablo, quien asegura que también tuvo que ver en la concepción de su pequeña Johana, pudo superar el trago amargo.

“Cuando supe que estaba embarazada, me llené de mucha alegría; fue una noticia que venía esperando desde tiempo atrás”, menciona Santiago.

El regocijo entre sus seres queridos y conocidos no era para menos, finalmente se convertiría en madre.

“Toda mi familia y también la de mi esposo recibió con agrado la noticia de mi estado. Me sugirieron mucho que me cuidara, no sólo por mí sino también por mi bebe”, recuerda.

Las recomendaciones no fueron en vano, ya que la connacional extremó los cuidados al máximo, incluso todos los domingos cuando acudía a misa para pedirle a su patrón que la cuidara.

“Aun cuando a veces me sentía un poco cansada e incómoda producto de mi preñez jamás dejé de ir a escuchar la palabra de Dios, ocasiones que aprovechaba para hacerle una oración de agradecimiento a San Pablo”, narra.

Todo transcurría sin ninguna novedad en la vida de esta oaxaqueña, pero cumplidos los nueve meses de gestación el panorama cambió de manera drástica.

“Tan pronto como pisé el hospital comencé a sentir dolores muy fuertes. Inicialmente pensé que era normal para un mujer que estaba a punto de dar a luz”, relata.

Pero no era así, los violentos espasmos eran un síntoma de que su vida y la de su bebé corrían grave riesgo, según los doctores. Pronto lo que parecía un momento de felicidad se convirtió en una situación de enorme tensión.

“Luego de que me realizaron una serie de evaluaciones, los doctores dijeron que ambas corríamos peligro. Al escuchar la noticia lo único que recuerdo fue que cerré mis ojos y le pedí a San Pablo que me ayudara”, cuenta.

Sus ruegos fueron escuchados. Afortunadamente los médicos reaccionaron de inmediato y decidieron que lo mejor para ambas sería practicar una cesárea de emergencia.

“Mi hija y yo pudimos seguir viviendo. Ahora ella tiene 5 años y pese a su corta edad he comenzado a inculcarle la devoción por San Pablo que hoy nos tiene aquí”, concluye.

Reza por su ayuda

Glorioso apóstol San Pablo, escogido del Señor para llevar su santo nombre por toda la tierra; por tu celo apostólico y por tu caridad con que sentías los trabajos de tus prójimos como si fueran tuyos propios; por la inalterable paciencia con que sufriste persecuciones, cárceles, azotes, cadenas, tentaciones, naufragios y hasta la misma muerte; por aquel celo que te estimulaba a trabajar día y noche en beneficio de las almas y, sobre todo, por aquella prontitud con que a la primera voz de Cristo en el camino de Damasco te rendiste enteramente a la gracia, te ruego, por todos los apóstoles de hoy, y que me consigas del Señor que imite tus ejemplos oyendo prontamente la voz de sus inspiraciones y peleando contra mis pasiones sin apego ninguno a las cosas temporales y con aprecio de las eternas, para gloria de Dios Padre, que con el Hijo y el Espíritu Santo vive y reina por todos los siglos de los siglos (Haz tu petición).

Amén.