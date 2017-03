La familia Estévez asegura que el patrono les ayuda a no caer en problemas en EU

Nueva York.- Es bien sabido en Santiago Teopantlán, Puebla, que los migrantes que emprenden el camino hacia Estados Unidos deben de encomendarse a Santiago Apóstol y por ello, la familia Estévez antes de salir de su pueblo natal en 1993 rezó con fe para llegar sana y salva ‘al otro lado’ Esteban Estévez indicó que aunque ya pasaron varios años de aquella petición a Santiaguito, aún recuerda a detalle el momento en que se hincó y con devoción le solicitó que los protegiera.

“Cuando la gente tiene que irse, como en el caso de nosotros, yo me vine con un hermano, las familias le pedimos llegar con bien”, destacó el paisano, que ha notado que en la Unión Americana cuenta con protección celestial.

“Hace poco menos de un año, al ir manejando para hacer un mandado del trabajo, sin querer, me metí en una calle en sentido contrario. Al darme cuenta me paré y de inmediato una patrulla de policía me echó las luces, pensé que me arrestarían o en el mejor de los casos me darían una multa, pero en eso mi amigo miró la imagen de Santiago Apóstol que llevó en el tablero y me dijo: ‘Calmado no va a pasar nada, aquí viene Santiaguito, con su machete los va a parar, no te harán nada. Y así pasó”, relató el paisano, quien recordó que el oficial de tráfico le escoltó para regresar a la autopista y evitar que pudiera generar un choque al conducir en forma errónea.

Narró además que aunque su devoción inicio desde muy pequeño porque Santiago Apóstol es el santo patrono de su pueblo natal, pero que actualmente su amor a Santiaguito se debe a los milagros que ha hecho para sacar a su familia de apuros. “Siempre lo llevo conmigo y cuando algo va mal le rezó y él nos ayuda”, finalizó.

25 de julio es el día en que se hace el festival en Puebla.

8 años lleva organizando una fiesta en honor al santo.

42 años es la edad del paisano devoto a Santiago Apóstol.

1993 fue el año en que la familia partió de México hacia la Unión Americana,

