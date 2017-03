Siempre he estado colmada de pequeños milagros que me acercan a mis sueños

Andrea Cambrón

Nueva York.- Mi historia con los santos viene desde mi niñez. Soy oficialmente la madrina del Santo Niño de Atocha, de la Parroquia de mi pueblo; Tuxpan Michoacán.

Mi abuela, “Mamá Nachita” como le decíamos de cariño, fue la que me inició en la travesía por el camino de la fe católica.

Desde niña tengo clara cuál es mi misión: llevar el mensaje de amor y de esperanza, a través de historias que inspiren a las personas a seguir adelante y a encontrar su pasión por la vida. Claro que no es fácil lograrlo, por ello necesitamos estar conscientes del poder de la fe; por ello, decidí compartirles mi historia.

A San Charbel, por ejemplo, le pedí que me ayudara a encontrar un trabajo en un periódico en NY y me lo dio, después de varios intentos y perseverancia, soy reportera de Diario de México Edición USA.

Recuerdo que mi mamá siempre cargaba en su bolso una figurita bendita de San Judas Tadeo y por eso fue a él a quien le entregué mis tristezas en un tiempo duro de mi vida.

Me había quedado sin trabajo, había roto mi compromiso de matrimonio y no tenía dinero para venir a EU. Durante seis meses le prendí una veladora antes de dormir y repetía a novena. Hasta que un día, hablé con el padre de mi hija que en ese tiempo vivía en California y le pedí ayuda. San Judas Tadeo obró a través de él, pues esa misma semana conseguí el dinero para venir a NY con mi niña de 7 años.

En cuanto a los temas del amor, el experto es San Antonio, pero yo a él no le había pedido novio y mucho me- nos matrimonio. Mi amiga Monserrat me llevó a un restaurante llamado San Miguelito, en Morelia, que es famoso por tener un espacio llamado “El Rincón de las Solteronas”.

Ahí le pedí a San Antonio que me enviara las señales para saber si él era el hombre con quien debía casarme o no. Y San Antonio y San Judas Tadeo hicieron su obra juntos.

Uno me ayudó a reunirme con mi exprometido. Y San Antonio también hizo su parte: me mostró que ese novio, no era el hombre con quien debía casarme. La decepción fue muy grande y la tristeza y la depresión se apoderaron de mí.

Envuelta en ese melodrama, me puse recordar del éxito que había tenido en mi carrera en México y cómo San Judas y San Charbel habían intercedido en mi regreso a NY.

A partir de ahí, veo el poder de Dios y de los santos a través de las personas que conozco y de mi familia.

Hoy quiero dedicarte esta historia a ti pues sé que el cielo ya tenía escrito este momento para que yo te dijera: Sigue luchando. Escucha la voz del cielo. Si no crees en los Santos, no importa, Dios llegará a tu corazón.

Oración a San Judas Tadeo

¡Oh gloriosísimo Apóstol San Judas!, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del traidor que entregó a vuestro querido Maestro en manos de sus enemigos ha sido la causa de que muchos os hayan olvidado, pero la Iglesia os honra e invoca universalmente como patrón de los casos difíciles y desesperados.

Rogad por mí que soy tan miserable; y haced uso, os ruego, de ese privilegio especial a vos concedido de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza.

Venid en mi ayuda en esta gran necesidad, para que reciba los consuelos y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente (haga aquí cada una de sus súplicas especiales), y para que bendiga a Dios con vos y con todo los escogidos por toda la eternidad.

Os prometo, glorioso San Judas, acordarme siempre de este gran favor y nunca dejaré de honraros como a mi especial y poderoso protector y hacer todo lo que pue- da para fomentar vuestra devoción.

Amén.

Foto: Andrea Cambrón