Se desborda presa de Oroville en California. En el estado de California, las autoridades emitieron una orden de evacuación para alrededor de 130.000 residentes que viven cerca de la presa Oroville del condado de Butte.

El comunicado del Departamento de Recursos Hídricos de California, dice lo siguiente:

“Una situación peligrosa se está desarrollando en la presa de Oroville. Una falla en la estructura del vertedero auxiliar resultará en una liberación incontrolada de las aguas del lago Oroville”.

La nieve y las fuertes lluvias afectaron a California provocando que la presa se llenará hasta debordarse

Además, una erosión imprevista destruyó parte del desagüe principal, lo que hizo que las autoridades reaccionaran al instante.