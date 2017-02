El grupo de pop logró llenar el Auditorio Nacional para celebrar sus ‘bodas de plata’ con sus fanáticos y algunos ex integrantes

Redacción

Ciudad de México.- Un apasionante reencuentro de la agrupación de pop OV7 se vivió la noche del domingo dentro del tour ‘25 años a tu lado’ del grupo.

Los fans pudieron cantar en esta celebración, cual ‘boda plata’, temas como ‘No me voy’ y ‘Mírame a los ojos’ junto a dos ex integrantes: Kalimba y M’Balia, quienes agradecieron a su público la gran muestra de afecto a través de este cuarto de siglo: “Ellos (OV7) han sido mis amigos, mis hermanos, los artistas a los que he admirado siempre… aquí estamos, juntos, disfrutando el momento y lo recordaré siempre, junto a todos ustedes”, expresó Kalimba durante el evento de más de dos horas y media. Éxitos como ‘Te quiero tanto tanto’, ‘Enlo­quéceme’, ‘Shabadabadá’ y ‘Un pie tras otro pie’ estuvieron en las más de cuatro decenas de canciones que fueron interpre­tadas, unas completas y otras a manera de popurrí.

El Auditorio Nacional de la capital mexicana fue testigo de los gritos, llantos, euforia, besos y abrazos, así como la mucha ener­gía de los más de 10 mil asisten­tes, entre los que estaban niños, jóvenes y los contemporáneos incondicionales, quienes corearon el clásico tema ‘Calendario de Amor’. La velada incluyó un video donde Danna Paola y Dulce María felicitaron a la banda.

5 años fue el tiempo que el grupo permaneció fuera del radar artístico.

11 álbumes grabó OV7, por los que obtuvo gran cantidad de discos de Oro y Platino.

Foto: Especial