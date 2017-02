El futbolista mexicano Jonathan Dos Santos declaró que si viviera en México se suicidaría debido a la presión por parte de la prensa y de la afición mexicana después del 7-0 del Tri ante Chile en la Copa América.

“Cada concentración (los periodistas) lo siguen preguntando y son bastante duros en México. Aquí (en España) también, pero no tanto. Son complicados. Tengo la gran suerte de no vivir ahí (en México) si no me suicido. Lo juro, me suicidaría por todo lo que se habla y la presión”.