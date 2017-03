Sergio Bueno, indicó que su futuro no depende del resultado

Redacción Follow @Diariodemexusa

El director técnico de Cruz Azul, Sergio Bueno, aseguró que el duelo ante el América no lo somete ni lo hace trabajar de forma distinta, así como tampoco el resultado condiciona su permanencia en el equipo.

“Sé dónde estoy situado. Mi posible futuro no está supeditado a lo que pueda ocurrir el sábado. A lo único que me enfoco es a trabajar. Después, no sabemos qué pueda ocurrir”, declaró.

Al estratega tampoco le asusta enfrentar a las Águilas, que tienen una racha de cuatro victorias, en contraste con las tres derrotas consecutivas de La Maquina Cementera.

“Sabemos en qué momento estamos, pero no nos espanta jugar contra nadie, tenemos una muy buena plantilla, hemos tenido muy buenos momentos en los partidos, nos hemos equivocado, pero esperemos que eso no sea una constante y podamos revertir la situación”.

El técnico del América Ignacio Ambriz, descartó que el partido del sábado sea sencillo, pese al buen momento de su equipo: “Al final es más difícil encontrar a un equipo cuando está herido porque quiere revancha, no le fue bien el viernes, pero debemos pensar que queremos estar en los primeros lugares, nos vamos a encontrar a un rival que no está jugando mal, pero que no se le han dado los resultados”, comentó el estratega azulcrema.

Indicó que América tiene prohibido perder cualquier clásico, incluido el del sábado en el Azul.

“Aquí hay tres partidos que no puedes perder y esta inercia ganadora no la podemos dejar de ir”, comentó.

Foto: Mexsport