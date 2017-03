El técnico argentino señaló que no hubo propuesta para que se quedara con América

El técnico argentino Antonio Mohamed señaló que no hubo propuesta para que se quedara con América, luego que este lunes se presentó en las instalaciones del equipo, un día después de proclamarse campeón del Torneo Apertura 2014 de la Liga MX.

“Terminó mi contrato hoy (lunes). Me dieron las gracias por el trabajo hecho y nada más”, dijo el “Turco” a su salida de Coapa.

Por otra parte, el mediocampista Jesús Molina aceptó que su ciclo con América llegó a su fin y que abandonará al equipo, al parecer con destino hacia el norte del país, con Santos Laguna.

“Sin ser oficial, todo parece indicar que es Santos. Es un gran equipo, con gran entrenador, grandes jugadores, y cuando esté integrado voy a dejarlo todo y voy por más, quiero dejar huella; en América ya la dejé y en Santos campeonar también”, declaró.

Por otro lado, el jugador declinó entrar en polémica respecto a esta situación, al mencionar que fue un tema que manejaron los altos mandos del cuadro capitalino.

“Son cosas de las que no quiero hablar por respeto. En realidad es un tema directivo, si es injusto o no, son cosas del futbol, uno tiene que estar preparado. Hoy me toca a mí, pero espero volver, el futbol da muchas vueltas”, estableció.

El que también hizo acto de presencia fue el defensa Paul Aguilar, quien desde semifinales estuvo separado del primer equipo por diferencias con el estratega sudamericano.

Aguilar estuvo acompañado por su representante Mario Ordiales, y no dieron declaraciones respecto a su salida o continuidad con los “azulcremas”.

Foto: Notimex