Dos prominentes figuras del espectáculo anunciaron que no asistirán este año a la ceremonia de entrega de los premios Oscar de la Academia, alegando que la mayoría de los nominados son de raza blanca por segundo año consecutivo. Spike Lee y Jada Pinkett Smith fueron quienes anunciaron el lunes que se sumarán al boicot contra la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

En una larga publicación en Instagram, Lee dijo: “no puedo apoyar” unos premios Oscar que son “blancos como azucena”.

Enfatizando el hecho de que escribía su mensaje el lunes —cuando Estados Unidos celebraba el Día de Martin Luther King Jr._, Lee dijo que estaba harto: “Cuarentaiún actores en dos años y sin ‘flava’ en absoluto”, escribió. “Flava” es un localismo por “flavor”, que significa “sabor”, en alusión a lo que hace diferente a una persona.

“¿Acaso no podemos actuar?”, se preguntó Lee, quien en noviembre recibió un Oscar honorario en los llamados Premios del Gobernador.

En un mensaje de video en Facebook, Smith dijo también que no asistirá ni observará la ceremonia de los Oscar en febrero. Smith, cuyo esposo Will Smith no fue nominado por su actuación en la cinta de drama “Concussion”, sobre los golpes en la cabeza en la NFL, afirmó que es momento de que la gente de raza negra subestime los Premios de la Academia.

“Mendigar el reconocimiento, o incluso pedirlo, merma la integridad y reduce el poder”, dijo ella. “Y nosotros somos un pueblo digno y somos poderosos”.

Añadió: “Dejemos a la Academia que lo haga, con toda gracia y amor. Y nosotros hagámoslo de manera diferente”.

El año pasado, todas las nominaciones fueron a actores blancos, lo que también desató llamados a un boicot, aunque no de personajes tan prominentes como Lee y Pinkett Smith.

Sea coincidencia o no, la audiencia de la ceremonia conducida por Neil Patrick Harris, bajó 16% respecto del año anterior, la más baja en seis años.

Este año, la presidenta de la Academia, Cheryl Boone Isaacs, ha tratado de presentar un programa más incluyente. La transmisión del 28 de febrero será conducida por Chris Rock y realizada por los productores de “Django Unchained”, Reginald Hudlin y David Hill.

El sábado, Rock calificó la ceremonia de “la versión blanca de los Premios BET”.

La academia no respondió por el momento a mensajes dejados el lunes en busca de comentarios.

Cuando las nominaciones al Oscar fueron anunciadas el jueves, Isaacs reconoció que estaba “decepcionada” de que todos los 20 actores nominados fueran blancos otra vez. Aunque había pocos artistas favoritos para las nominaciones, muchos esperaban nominaciones para Idris Elba de “Beasts of No Nation” y Benicio del Toro por “Sicario”.

(AP)