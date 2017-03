María Ventura asegura que su devoción al Niño Dios fue lo que permitió que ella y su primera hija sobrevivieran

Héctor Calderón

Nueva York.– La poblana María Ventura es una mujer muy devota, ya que asegura que fue precisamente su amor al Niño Dios lo que le permitió tener a su hija Abigael Estévez, quien en la actualidad tiene seis años de edad.

“Yo me encontraba en el cuarto mes de embarazo y en uno de los chequeos rutinarios los médicos me dijeron que tenía hepatitis C y que para poder tratarme tenía que abortar, pues en caso contrario mi hija podía nacer con serios problemas de salud; incluso de seguir con el embarazo la vida de las dos corría serio peligro”, dijo Ventura.

Tras conocer esta trágica noticia tanto su esposo como ella cayeron en depresión, ya que ellos esperaban con ilusión que su familia creciera. No faltaron las noches de desvelo y días de llanto.

Pero luego de unos días ella tomó la decisión de continuar con el embarazo, y comenzó a pedir al Niñito Dios que todo volviera a la normalidad y que el problema de salud que experimentaba desapareciera, y fue así que un día ella recibió una llamada telefónica de los doctores diciéndole que todo había sido una equivocación.

Bendecidos

Luego del nacimiento de la pequeña, Ventura agradeció a Dios y prometió profesar su fe y enseñársela a sus hijos y lo cumplió. En 2014, cuando su hijo menor Jessie, nacido el 21 de diciembre del 2003, fue diagnosticado con las plaquetas bajas y los médicos le advirtieron que podría morir, su esposo y sus tres hijos comenzaron a orar por su salud.

Después de cuatro meses de ruegos, al final su hijo mejoró. Por tal motivo la familia tiene una imagen del niño Dios en la entrada de su hogar.

Números:

2009 le dijeron que su embarazo era de riesgo

2014 su hijo pudo haber perdido la vida

Foto: Héctor Calderón