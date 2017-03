Llegó con dolores al hospital y nadie lo atendió

Notimex

México.- La atención médica hacia el ecuatoriano Christian Benítez fue tardía en Qatar, así lo afirmó su suegro, el ex futbolista Kleber Chalá, quien explicó que al ser trasladado al hospital no había un médico que le brindara los primeros auxilios al artillero.

“Que lo llevaron de emergencia por un dolor estomacal, pero que al llegar al hospital no lo atendían rápido porque el médico no llegaba, buscaron resucitarlo, pero ya no respondió”, dijo a una radiodifusora de Ecuador.

El auxiliar de Guillermo Huerta en el Zacatepec 1948 de la Liga de Ascenso de México explicó que no tenía mas información al respecto y que su hija, Liseth Chalá, estaba sola con sus hijos en Qatar.

“Estos sucedió en Qatar, nada más me han dicho, solo eso. Mi hija está sola”, lamentó.

A su vez, Ermen Benítez, padre del ex jugador de América, tampoco dijo conocer muchos detalles de lo sucedido, ya que fue su consuegra la que le informó de la lamentable noticia.

“Solo he hablado con mi consuegra y ella nos lo comunicó a nosotros. Según lo que me dijo fue que había tenido dolor de estómago, que tomó una pastilla y que lo habían llevado a un hospital y ya después todo lo que sabemos”, explicó.

Informó que tiene planeado trasladarse a Qatar, pero que todavía no sabía bien cuándo, aunque esperaba hacerlo a la brevedad posible.

Finalmente, el compañero del “Chucho” en la selección de Ecuador, el mediocampista Segundo Castillo, quien milita en Arabia Saudita en el equipo Al-Hilal, mencionó que apenas había tenido la oportunidad de comunicarse con él.

“Hable con él hace un par de días, él estaba con su esposa y no tenían ningún problema. Es una noticia muy triste, él era como un hermano para mí y todavía no puedo creer esta noticia”, concluyó.

Foto: Especial

