Mándame tu pregunta y con gusto te contestaré…

Vendedoras de caricias

Tía fíjese que tengo una amiga que me invita a chupar siempre, pero ella me dice que me ponga sexy para que los señores nos paguen el chupe, yo sólo doy besos lo otro me da miedo, dígale a mi carnalita Fer que ya le baje. 21 años

A ver mija… Vienes aquí a darle el quemón a la Fer, pero tú bien que andas con el piquito bien parado y de besucona de rucos!!! Ora, pos como ustedes están en la mera edad del deseo, yo estoy de acuerdo que se diviertan y le den sus buenas probaditas de camarón al moñoñongo…

Pero aparte de que se me deben cuidar con capuchita y todo, tampoco anden regalando el chicharrón por un vil trago y a cualquier fellullo con un poco de varo!!! Mejor búsquense unos papatzules de su edad, nalgones, fresquesitos y bien picudos pa’ gozarlos!!! Besitos, las quiero mis mijas chulas!!!

¿Qué es mejor nalguita o nalgota?

Cómo anda Prieta que sí aprieta, oiga mire es que mi mujer era gordita y ahora hace mucho ejercicio y está flaca, pero ya no tiene buen trasero, dele un consejo por favor.

¿Oye sobrino… no será que a ti se te está haciendo chiquita la mano? Porque luego ustedes dicen que no nos cargamos buen bote, pero es porque con esas manitas de rata que tienen…

Nomás alcanzan a dar un pellizquito de pulga a todo el nalguerío que tienen enfrente!!! Ora, pos quizá tu reinita tiene menos volumen pero más duro el chiculo, así que vete acoplando y agarrándole el gusto mi chavo… porque mientras tú te quejas, otros ya se están sabroseando al súper bombón que te cargas, abusado!!!

Faje doble en la chamba

Hola Tía, no quiero que publique mi nombre, sólo ponga que soy de El Bronx, ando preocupado porque creo mi jefe ya se dio cuenta que un amigo y yo tenemos nuestros fajes con una chica del trabajo y está prohibido, qué haremos mi Prieta.

Nombre mijos canijos… Ora sí que ustedes entran de nalgas a chambear!!! Yo entiendo que la pirinola se les alborota y hasta anda ahí picándoles el calzón pa’ asomarse a ver qué culito encuentra…

Pero pérense tantito, si están en la chamba es pa’ darle al jale y no pa’ andar de cosquilludos con la chamacona esa!!!

Si su amiguita es cariñosita y le gusta el tilingo lingo, invítenla saliendo de chambear a pasear por las ricas tierras del catre y así si se me ponen abusados y la tratan como reina… Les toca su premiecito completo y sin arriesgar el trabajo ¿Estamos?

¡Misael ven por tus pechugas!

Hola Tía preciosa me llamo Misael y le quiero dejar este regalito, es usted mi afrodita.

Ay mijo… Hasta las bubis se me pararon de la emoción!!! Mira que aunque ustedes crean que nomás me gusta jugar a marear el palo, también tengo mi corazoncito!!! Ora, pos cuando quieras ya sabes que yo vivo en Brooklyn pa’ que vengas por tus tangazos de amor, tus pechugas al chocolate y lo que pidas mi chiquito sabrosón… Nomás sin chillar mijo, porque luego yo ando de nalga volada tronando catre y ustedes al segundo round ya andan con el peloncillo todo desmañanado y aguado

¿Estamos?