Todo sobre la forma I-407.

Abogados sugieren tener mucho cuidado

Persiste miedo entre viajeros por la firma del formulario I-407

Por: Zaira Cortés

A raíz de las políticas del presidente de EU, Donald Trump, en los últimos días circula en redes sociales una advertencia acerca de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en aeropuertos y cruces fronterizos, que supuestamente obligan a los residentes a firmar la forma I-407, en donde consta que abandonan su estatus de permanencia legal en Estados Unidos.

La preocupación surgió tras la detención de decenas de pasajeros provenientes de países de mayoría musulmana en los aeropuertos del país. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) fue de las primeras organizaciones en reportar que las autoridades migratorias supuestamente trataron de forzar a los detenidos a abandonar su estatus de residencia permanente mediante la firma de la forma I-407.

Sin embargo, la abogada Michelle Lampach, fundadora y directora ejecutiva de UnLocal, una organización neoyorquina que provee servicios legales para las comunidades de migrantes indocumentados, aclaró la confusión que impera en torno a la orden ejecutiva de Trump.

Aunque el decreto fue bloqueado temporalmente por el juez federal James Robart, de Seattle, atendiendo a una demanda presentada en el estado de Washington contra la controversial medida del empresario inmobiliario hoy convertido en presidente, persiste el miedo entre los residentes legales provenientes de México y otros países de Latinoamérica.

“Es primordial NO FIRMAR ningún documento en inglés”

Lampach precisó que la orden ejecutiva que firmó el presidente no contempla a los residentes legales de Estados Unidos, además, la prohibición se enfoca únicamente en siete naciones de mayoría musulmana, que son Irán, Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak y Yemen.

La abogada aclaró que el bloqueo no incluye a países como México, Colombia o Venezuela, como circuló inicialmente en redes sociales.

“Si un residente legal es detenido por un agente de la CBP y no le permite el ingreso a Estados Unidos, es posible pedir la intervención de un juez de inmigración y los servicios de un abogado”, dijo Lampach. “Todo es incierto en este momento, las leyes de inmigración cambian contantemente, por eso es primordial no firmar ningún documento en inglés, incluso en el idioma nativo, sin antes consultar a un abogado”.

Lampach comentó que no es posible confirmar si hay reportes de detenidos en los aeropuertos del área de Nueva York obligados a firmar la forma I-407; sin embargo, en el resto del país podrían haberse registrado casos.

La coalición Consejo de Inmigración de la Frontera denunció algunos casos en los controles fronterizos de Texas, de acuerdo con la agencia EFE.

El grupo proinmigrante reveló que agentes de la CBP aparentemente abusaron de su poder en los puentes internacionales de la zona de El Paso tras la orden ejecutiva de Trump. Los activistas advirtieron que algunos detenidos provenientes de los siete países de mayoría musulmana perdieron la tarjeta verde tras firmar el formulario I-407.

¿Se puede recuperar la residencia si se firmó la forma durante la prohibición?

Lampach dijo que aquellos detenidos que firmaron la forma, porque no sabían de las implicaciones o porque el documento estaba en inglés y no fueron capaces de comprender los términos, pueden apelar ante una corte de inmigración para recuperar la residencia permanente.

“El juez Robart bloqueó la orden ejecutiva de Trump porque es anticonstitucional. Un residente que perdió la tarjeta verde únicamente bajo estas circunstancias puede apelar para recuperarla. Los residentes también tienen protecciones constitucionales. Si ellos firmaron un documento sin la presencia de un abogado, sin que fuera traducido al idioma nativo o bajo coerción, entonces sus derechos fueron violados”, dijo la experta. “Pero un proceso como ese puede tomar mucho tiempo”.

La abogada comentó que si un residente se niega a firmar el formulario I-407 y pide ver a un juez, entonces el agente de la CBP le entregará una hoja de cita en la corte de inmigración.

“Las políticas de Trump son demasiado ambiguas para tomar riesgos. Los agentes de la CBP son más inquisitivos en este momento”, sostuvo Lampach.

¿Es recomendable viajar ante políticas de migración tan ambiguas?

La abogada Mercedes Cano, presidenta del Latino Lawyers of Queens County entre 2012 y 2014, explicó que cuando un residente desembarca el vuelo de retorno a Estados Unidos y presenta su tarjeta verde, en realidad está solicitando permiso para entrar al país. “Sólo los ciudadanos estadounidenses tienen derecho de entrar a Estados Unidos. Los residentes legales están pidiendo permiso para entrar al país y los oficiales de inmigración tienen la discreción para negar el permiso solicitado, pero muchos residentes no lo saben”, dijo Cano. “Cuando un residente entra, los oficiales revisan si tiene historial criminal y si estuvo fuera del país más de seis meses. Si un residente cometió algún delito, aunque sea menor, y tiene un récord penal, entonces no es recomendable viajar en este momento”.

Incluso los consulados latinoamericanos están recomendando a sus connacionales que hayan tenido problemas civiles o penales no viajar fuera de Estados Unidos.

En un comunicado oficial, firmado por el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Carlos Castillo, se lee que “si tiene residencia permanente legal (también conocida como “Green Card” o “Tarjeta Verde”), y ha tenido algún contacto previo con la policía (incluyendo cualquier tipo de contacto por más mínimo que sea) o ha sido arrestado por algún presunto delito, infracción o violación o violación de alguna ley, evite salir del país antes de consultar con un abogado”.

Otros consulados, como el de El Salvador, también están asesorando a sus comunidades inmigrantes.

Las expertas en inmigración destacaron que este tipo de recomendaciones se realizan desde la década de 1990, pero las organizaciones proinmigrantes y abogados de inmigración buscan recalcar la información ante las políticas de Trump.

Si tienes dudas acerca de las políticas del presidente Trump o necesitas servicios legales de inmigración de bajo costo, puedes comunicarte con el programa de la Ciudad de Nueva York “ACTION NYC” al 1 (800) 354-0365 o al 311. El servicio está disponible en español. También puedes visitar la página web www.nyc.gov/actionnyc